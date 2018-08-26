Серия А. «Интер» упустил победу над «Торино», ведя 2:0. «Фиорентина» забила шесть мячей «Кьево»

«Интер» сыграл вничью с «Торино» в матче 2-го тура Серии А – 2:2. «Интер» с одним очком занимает 11-ю строчку в турнирной таблице, «Торино» с тем же количеством очков идет строчкой ниже.

В другом матче «Фиорентина» разгромила «Кьево» – 6:1. «Фиалки» набрали 3 очка и поднялись на шестую строчку. «Кьево» идет последним без набранных очков.

Чемпионат Италии. Серия А. 2-й тур

СПАЛ – Парма – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Антенуччи, 49.

Кальяри – Сассуоло – 2:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Паволетти, 10; 1:1 – Берарди, 53; 2:1 – Паволетти, 73; 2:2 – Бабакар, 90+9.

Удаление: нет – Марлон, 90+2.

Удинезе – Сампдория – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Де Паул, 9.

Дженоа – Эмполи – 2:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Пиатек, 6; 2:0 – Куаме, 18; 2:1 – Мраз, 90+4.

Фиорентина – Кьево – 6:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Миленкович, 8; 2:0 – Жерсон, 42; 3:0 – Бенасси, 49; 4:0 – Кьеза, 71; 4:1 – Томович, 76; 5:1 – Бенасси, 90; 6:1 – Симеоне, 90+3.

Фрозиноне – Болонья – 0:0

Интер – Торино – 2:2 (2:0)

Голы: 1:0 – Перишич, 7; 2:0 – де Врей, 32; 2:1 – Белотти, 55; 2:2 – Мейте, 68.

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