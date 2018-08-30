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Интер - Торино

26.08.2018, Воскресенье, 21:30 мск Милан, стадион Джузеппе Меацца Трансляция: Матч! Футбол 2 Италия. Серия А, 2 тур Интер - Торино
Италия. Серия А (2017/2018)
31 тур
8 апреля, воскресенье 13:30 Торино 1:0 Интер
12 тур
5 ноября, воскресенье 14:30 Интер 1:1 Торино
Италия. Серия А (2016/2017)
29 тур
18 марта, суббота 20:00 Торино 2:2 Интер
10 тур
26 октября, среда 21:45 Интер 2:1 Торино
Италия. Серия А (2015/2016)
31 тур
3 апреля, воскресенье 21:45 Интер 1:2 Торино
12 тур
8 ноября, воскресенье 14:30 Торино 0:1 Интер
Италия. Серия А (2014/2015)
20 тур
25 января, воскресенье 17:00 Интер 0:1 Торино
1 тур
31 августа, воскресенье 22:45 Торино 0:0 Интер
Италия. Серия А (2013/2014)
27 тур
9 марта, воскресенье 18:00 Интер 1:0 Торино
3 тур
20 октября, воскресенье 22:45 Торино 3:3 Интер
Италия. Серия А (2012/2013)
22 тур
27 января, воскресенье 23:45 Интер 2:2 Торино
3 тур
16 сентября, воскресенье 22:45 Торино 0:2 Интер
Италия. Серия А (2008/2009)
22 тур
1 февраля, воскресенье 17:15 Интер 1:1 Торино
3 тур
21 сентября, воскресенье 17:00 Торино 1:3 Интер
Италия. Серия А (2007/2008)
34 тур
20 апреля, воскресенье 22:30 Торино 0:1 Интер
15 тур
9 декабря, воскресенье 17:00 Интер 4:0 Торино
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ювентус 38 28 6 4 70:30 +40 90
2. Наполи 38 24 7 7 74:36 +38 79
3. Аталанта 38 20 9 9 77:46 +31 69
4. Интер 38 20 9 9 57:33 +24 69
5. Милан 38 19 11 8 55:36 +19 68
6. Рома 38 18 12 8 66:48 +18 66
7. Торино 38 16 15 7 52:37 +15 63
8. Лацио 38 17 8 13 56:46 +10 59
9. Сампдория 38 15 8 15 60:51 +9 53
10. Болонья 38 11 11 16 48:56 -8 44
11. Сассуоло 38 9 16 13 53:60 -7 43
12. Удинезе 38 11 10 17 39:53 -14 43
13. СПАЛ 38 11 9 18 44:56 -12 42
14. Фиорентина 38 8 17 13 47:45 +2 41
15. Кальяри 38 10 11 17 36:54 -18 41
16. Парма 38 10 11 17 41:61 -20 41
17. Дженоа 38 8 14 16 39:57 -18 38
18. Эмполи 38 10 8 20 51:70 -19 38
19. Фрозиноне 38 5 10 23 29:69 -40 25
20. Кьево * 38 2 14 22 25:75 -50 17
* - Кьево: снято 3
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    Рейтинг: +2556

    andrej-lucevich 26 августа 2018, 23:15

    интер расслабился чутка... нужно им пинка дать посильнее

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    Рейтинг: +13

    Sufa 26 августа 2018, 06:38

    Либо ничья либо Интер, тут другого не дано!)

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