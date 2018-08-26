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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Торино
Интер - Торино: обзор матча 26 августа 2018
Интер
26.08.2018, воскресенье, 21:30
Италия. Серия А, 2 тур
2 : 2
Завершен
Торино
7'
И. Перишич
32'
С. де Врей
55'
А. Белотти
68'
С. Мейте
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Торино
68'
ГОЛ! 2:2!
С. Мейте
55'
ГОЛ! 2:1!
А. Белотти
Пас отдал
Я. Фальке
Желтая карточка
С. де Врей
44'
36'
Желтая карточка
Э. Моретти
33'
Желтая карточка
С. Мейте
ГОЛ! 2:0!
С. де Врей
Пас отдал
М. Политано
32'
ГОЛ! 1:0!
И. Перишич
Пас отдал
М. Икарди
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
6
Стефан де Врей
ЦЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
5
Иван Перишич
ЛВ
77
Марсело Брозович
ОП
15
Матиас Весино
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Торино
46
Сальваторе Сиригу
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЦЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
21
Роберто Сориано
ЦП
8
Суалихо Мейте
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
44
Яго Фальке
ПВ
11
Андреа Белотти
ЦФ
Главный тренер
Иньяцио Абате
Интер
93
Даниэле Паделли
ВР
29
Дальберт
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
14
Янн Карамо
ЛВ
44
Раджа Наингголан
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
23
Жоау Мариу
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
17
Бальде Кейта
ЦФ
Торино
21
Антонио Розати
ВР
1
Сальвадор Ичасо
ВР
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
3
Бремер
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
23
Саша Лукич
ЦП
22
Адем Льяич
АП
7
Алекс Беренгер
ПВ
20
Симоне Эдера
ЦФ
11
Симоне Дзадза
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Ханданович
24
Врсалько
6
де Врей
37
Шкриньяр
33
Д'Амброзио
77
Брозович
27
Асамоа
15
Весино
5
Перишич
21
Политано
9
Икарди
3-2-3-1-1
46
Сиригу
4
Иццо
24
Моретти
63
Н'Кулу
29
Де Сильвестри
14
Ансальди
21
Сориано
8
Мейте
8
Ринкон
44
Фальке
11
Белотти
Остались в запасе
Интер
Торино
29
Дальберт
ЛЗ
14
Янн Карамо
ЛВ
44
Раджа Наингголан
ЦП
93
Даниэле Паделли
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
6
Борха Валеро
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
23
Жоау Мариу
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
17
Бальде Кейта
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
7
Алекс Беренгер
ПВ
21
Антонио Розати
ВР
1
Сальвадор Ичасо
ВР
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
3
Бремер
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
23
Саша Лукич
ЦП
22
Адем Льяич
АП
20
Симоне Эдера
ЦФ
11
Симоне Дзадза
ЦФ
Главный тренер
Иньяцио Абате
Остались в запасе
29
Дальберт
ЛЗ
14
Янн Карамо
ЛВ
44
Раджа Наингголан
ЦП
93
Даниэле Паделли
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
6
Борха Валеро
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
23
Жоау Мариу
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
17
Бальде Кейта
ЦФ
Остались в запасе
7
Алекс Беренгер
ПВ
21
Антонио Розати
ВР
1
Сальвадор Ичасо
ВР
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
3
Бремер
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
23
Саша Лукич
ЦП
22
Адем Льяич
АП
20
Симоне Эдера
ЦФ
11
Симоне Дзадза
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Главный тренер
Иньяцио Абате
Статистика матча Интер - Торино
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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