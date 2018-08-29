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Материалы

Удинезе - Сампдория

26.08.2018, Воскресенье, 21:30 мск Удине, стадион Фриули Италия. Серия А, 2 тур Удинезе - Сампдория
Италия. Серия А (2017/2018)
26 тур
25 февраля, воскресенье 17:00 Сампдория 2:1 Удинезе
7 тур
30 сентября, суббота 19:00 Удинезе 4:0 Сампдория
Италия. Серия А (2016/2017)
37 тур
21 мая, воскресенье 16:00 Удинезе 1:1 Сампдория
18 тур
22 декабря, четверг 22:45 Сампдория 0:0 Удинезе
Италия. Серия А (2015/2016)
32 тур
10 апреля, воскресенье 16:00 Сампдория 2:0 Удинезе
13 тур
22 ноября, воскресенье 17:00 Удинезе 1:0 Сампдория
Италия. Серия А (2014/2015)
35 тур
10 мая, воскресенье 16:00 Удинезе 1:4 Сампдория
16 тур
21 декабря, воскресенье 17:00 Сампдория 2:2 Удинезе
Италия. Серия А (2013/2014)
38 тур
17 мая, суббота 22:45 Удинезе 3:3 Сампдория
19 тур
13 января, понедельник 22:00 Сампдория 3:0 Удинезе
Италия. Серия А (2012/2013)
35 тур
5 мая, воскресенье 14:30 Удинезе 3:1 Сампдория
16 тур
10 декабря, понедельник 22:00 Сампдория 0:2 Удинезе
Италия. Серия А (2010/2011)
24 тур
5 февраля, суббота 20:00 Удинезе 2:0 Сампдория
5 тур
26 сентября, воскресенье 17:00 Сампдория 0:0 Удинезе
Италия. Кубок (2010/2011)
1/8 финала
19 января, среда 19:30 Сампдория 2:2
(5:4)п		 Удинезе
Италия. Серия А (2009/2010)
21 тур
24 января, воскресенье 17:00 Удинезе 2:3 Сампдория
2 тур
30 августа, воскресенье 22:45 Сампдория 3:1 Удинезе
Италия. Серия А (2008/2009)
37 тур
24 мая, воскресенье 17:00 Сампдория 2:2 Удинезе
18 тур
11 января, воскресенье 17:00 Удинезе 1:1 Сампдория
Италия. Кубок (2008/2009)
1/4 финала
21 января, среда 20:00 Удинезе 1:1
(1:4)п		 Сампдория
Италия. Серия А (2007/2008)
34 тур
20 апреля, воскресенье 17:00 Сампдория 3:0 Удинезе
15 тур
9 декабря, воскресенье 17:00 Удинезе 3:2 Сампдория
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ювентус 38 28 6 4 70:30 +40 90
2. Наполи 38 24 7 7 74:36 +38 79
3. Аталанта 38 20 9 9 77:46 +31 69
4. Интер 38 20 9 9 57:33 +24 69
5. Милан 38 19 11 8 55:36 +19 68
6. Рома 38 18 12 8 66:48 +18 66
7. Торино 38 16 15 7 52:37 +15 63
8. Лацио 38 17 8 13 56:46 +10 59
9. Сампдория 38 15 8 15 60:51 +9 53
10. Болонья 38 11 11 16 48:56 -8 44
11. Сассуоло 38 9 16 13 53:60 -7 43
12. Удинезе 38 11 10 17 39:53 -14 43
13. СПАЛ 38 11 9 18 44:56 -12 42
14. Фиорентина 38 8 17 13 47:45 +2 41
15. Кальяри 38 10 11 17 36:54 -18 41
16. Парма 38 10 11 17 41:61 -20 41
17. Дженоа 38 8 14 16 39:57 -18 38
18. Эмполи 38 10 8 20 51:70 -19 38
19. Фрозиноне 38 5 10 23 29:69 -40 25
20. Кьево * 38 2 14 22 25:75 -50 17
* - Кьево: снято 3
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