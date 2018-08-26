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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Удинезе - Сампдория
Удинезе - Сампдория: обзор матча 26 августа 2018
Удинезе
26.08.2018, воскресенье, 21:30
Италия. Серия А, 2 тур
1 : 0
Завершен
Сампдория
9'
Р. Де Пауль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Удинезе - Сампдория
Желтая карточка
Б. Нуйтинк
86'
67'
Желтая карточка
Н. Мурру
57'
Желтая карточка
Г. Рамирес
26'
Желтая карточка
Б. Берешиньски
ГОЛ! 1:0!
Р. Де Пауль
Пас отдал
С. Фофана
9'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
1
Симоне Скуффет
ВР
33
Самир
ЦЗ
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
42
Секо Фофана
ЦП
85
Валон Бехрами
ЦП
17
Йенс Стригер Ларсен
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
8
Роландо Мандрагора
ЦП
15
Кевин Ласанья
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Сампдория
25
Эмиль Аудеро
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ЦЗ
25
Омар Колли
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
8
Эдгар Баррето
ЦП
17
Карол Линетти
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
92
Грегор Дефрель
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Удинезе
12
Николас
ВР
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
13
Молла Ваге
ЦЗ
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
27
Симоне Понтиссо
ЦП
72
Антонин Барак
АП
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
91
Лукаш Теодорчик
ЦФ
Сампдория
27
Вид Белец
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
7
Джакопо Сала
ЦП
8
Альбин Экдаль
ЦП
14
Роналду Виейра
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
9
Давид Ковнацки
ЦФ
3-5-1-1
1
Скуффет
33
Самир
17
Нуйтинк
5
Троост-Эконг
85
Бехрами
17
Стригер Ларсен
7
Де Пауль
8
Мандрагора
42
Фофана
11
Мачис
15
Ласанья
4-3-1-2
25
Аудеро
2
Андерсен
18
Берешиньски
25
Колли
29
Мурру
8
Баррето
17
Линетти
21
Янкто
11
Рамирес
27
Квальярелла
92
Дефрель
Остались в запасе
Удинезе
Сампдория
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
12
Николас
ВР
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
13
Молла Ваге
ЦЗ
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
27
Симоне Понтиссо
ЦП
72
Антонин Барак
АП
91
Лукаш Теодорчик
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
7
Джакопо Сала
ЦП
27
Вид Белец
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
8
Альбин Экдаль
ЦП
14
Роналду Виейра
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
9
Давид Ковнацки
ЦФ
Остались в запасе
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
12
Николас
ВР
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
13
Молла Ваге
ЦЗ
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
27
Симоне Понтиссо
ЦП
72
Антонин Барак
АП
91
Лукаш Теодорчик
ЦФ
Остались в запасе
7
Джакопо Сала
ЦП
27
Вид Белец
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
8
Альбин Экдаль
ЦП
14
Роналду Виейра
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
9
Давид Ковнацки
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Статистика матча Удинезе - Сампдория
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
3 : 1
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Информация о матче
Стадион:
Удинезе Арена
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