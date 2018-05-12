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    Бундеслига. «Хоффенхайм» победил «Боруссию» Д и лишил ее медалей, «Бавария» крупно уступила «Штутгарту»

    Дортмундская «Боруссия» проиграла «Хоффенхайму» в матче 34 тура Бундеслиги, уступив таким образом сегодняшнему сопернику третью строчку в турнирной таблице. «Байер» обыграл «Ганновер» и завершил сезон пятым.

    В остальных поединках «РБ Лейпциг» разгромил «Герту», а «Бавария» крупно уступила дома «Штутгарту». Встреча «Гамбурга» и менхенгладбахской «Боруссии» была прервана.

    Чемпионат Германии. Бундеслига. 34 тур

    Хоффенхайм – Боруссия (Дортмунд) – 3:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Крамарич, 26; 1:1 – Ройс, 58; 2:1 – Салаи, 63; 3:1 – Кадержабек, 73.

    Байер – Ганновер-96 – 3:2 (2:0)

    Голы: 1:0 – Аларио, 3; 2:0 – Аларио, 18; 3:0 – Брандт, 55; 3:1 – Фуллкруг, 90+1; 3:2 – Харник, 90+4.

    Герта – РБ Лейпциг – 2:6 (1:3)

    Голы: 0:1 – Упамечано, 2; 1:1 – Ибишевич, 4; 1:2 – Лукман, 7; 1:3 – Огустен, 22; 1:4 – Вернер, 49; 1:5 – Огустен, 54; 2:5 – Калу, 64; 2:6 – Брума, 82.

    Майнц – Вердер – 1:2 (1:1)

    Голы: 0:1 – Гбамин, 12; 1:1 – Кайнц, 23; 1:2 – Гебре Селасси, 79.

    Шальке-04 – Айнтрахт – 1:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Бургшталлер, 26.

    Бавария – Штутгарт – 1:4 (1:2)

    Голы: 0:1 – Гинчек, 5; 1:1 – Толиссо, 21; 1:2 – Донис, 42; 1:3 – Аколо, 52; 1:4 – Гинчек, 55.

    Фрайбург – Аугсбург – 2:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Хефлер, 49; 2:0 – Кляйнденст, 65.

    Вольфсбург – Кельн – 4:1 (1:1)

    Голы: 1:0 – Гилавоги, 1; 1:1 – Хектор, 32; 2:1 – Ориги, 54; 3:1 – Кнохе, 71; 4:1 – Брекало, 90+1.

    Гамбург – Боруссия (Менхенгладбах) – 2:1 (прервана)

    Голы: 1:0 – Хант, 11 (с пенальти); 1:1 – Дрмич, 28; 2:1 – Холтби, 63.

    Календарь Бундеслиги

    Турнирная таблица Бундеслиги

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.05.2018 18:28
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +588

      Sergil 12 мая 2018, 20:27

      Волфсбург вообще удивляет... Только недавно играли с Реалом в 1/4 финала ЛЧ, как уже 2 сезона подряд они играют стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге

      2
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      Рейтинг: +23141

      TAGANROG 161 12 мая 2018, 19:07

      Гамбург впервые в истории Бундеслиги вылетел в низший дивизион,рано или поздно все серии кончаются...((

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      Рейтинг: +18

      Castor 12 мая 2018, 18:45

      По моему со следующего сегодня от Англии, Испании, Италии и Германии заявляются по 4 команды без квалификации...?

      2
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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 12 мая 2018, 18:44

      Эм, как бы новые правила ввели. 4 команды из топ 4 сразу в группу проходят. Не надо искать сенсации там, где их нет. А то ощущение, что вы думаете, что читатели, как и вы, в пещерах живут и новости полугодичной давности не знают.

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      Рейтинг: +12

      Фaнбeт 12 мая 2018, 18:40

      Не новостной портал, а посмешище... читайте регламент ЛЧ

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      Рейтинг: +18

      Castor 12 мая 2018, 18:38

      А разве для 4-х команды не убрали квалификацию и Дортмунд по моему тоже напрямую едет в ЛЧ? Или я чего-то не знаю?

      2
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 12 мая 2018, 18:34

      В групповом этапе Лиги Европы Хоффенхайм не впечатлил...посмотрим что будет в ЛЧ!

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      Рейтинг: +221

      torspar 12 мая 2018, 18:34

      Хоффенхайм красава))

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