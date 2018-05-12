Бундеслига. «Хоффенхайм» победил «Боруссию» Д и лишил ее медалей, «Бавария» крупно уступила «Штутгарту»

Дортмундская «Боруссия» проиграла «Хоффенхайму» в матче 34 тура Бундеслиги, уступив таким образом сегодняшнему сопернику третью строчку в турнирной таблице. «Байер» обыграл «Ганновер» и завершил сезон пятым.

В остальных поединках «РБ Лейпциг» разгромил «Герту», а «Бавария» крупно уступила дома «Штутгарту». Встреча «Гамбурга» и менхенгладбахской «Боруссии» была прервана.

Чемпионат Германии. Бундеслига. 34 тур

Хоффенхайм – Боруссия (Дортмунд) – 3:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Крамарич, 26; 1:1 – Ройс, 58; 2:1 – Салаи, 63; 3:1 – Кадержабек, 73.

Байер – Ганновер-96 – 3:2 (2:0)

Голы: 1:0 – Аларио, 3; 2:0 – Аларио, 18; 3:0 – Брандт, 55; 3:1 – Фуллкруг, 90+1; 3:2 – Харник, 90+4.

Герта – РБ Лейпциг – 2:6 (1:3)

Голы: 0:1 – Упамечано, 2; 1:1 – Ибишевич, 4; 1:2 – Лукман, 7; 1:3 – Огустен, 22; 1:4 – Вернер, 49; 1:5 – Огустен, 54; 2:5 – Калу, 64; 2:6 – Брума, 82.

Майнц – Вердер – 1:2 (1:1)

Голы: 0:1 – Гбамин, 12; 1:1 – Кайнц, 23; 1:2 – Гебре Селасси, 79.

Шальке-04 – Айнтрахт – 1:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Бургшталлер, 26.

Бавария – Штутгарт – 1:4 (1:2)

Голы: 0:1 – Гинчек, 5; 1:1 – Толиссо, 21; 1:2 – Донис, 42; 1:3 – Аколо, 52; 1:4 – Гинчек, 55.

Фрайбург – Аугсбург – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Хефлер, 49; 2:0 – Кляйнденст, 65.

Вольфсбург – Кельн – 4:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Гилавоги, 1; 1:1 – Хектор, 32; 2:1 – Ориги, 54; 3:1 – Кнохе, 71; 4:1 – Брекало, 90+1.

Гамбург – Боруссия (Менхенгладбах) – 2:1 (прервана)

Голы: 1:0 – Хант, 11 (с пенальти); 1:1 – Дрмич, 28; 2:1 – Холтби, 63.

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