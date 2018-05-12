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Байер - Ганновер-96

12.05.2018, Суббота, 16:30 мск Леверкузен, стадион Бай-Арена Трансляция: Матч! Футбол 2 Германия. Бундеслига, 34 тур Байер - Ганновер-96
Германия. Бундеслига (2017/2018)
17 тур
17 декабря, воскресенье 17:30 Ганновер-96 4:4 Байер
Германия. Бундеслига (2015/2016)
19 тур
30 января, суббота 17:30 Байер 3:0 Ганновер-96
2 тур
22 августа, суббота 16:30 Ганновер-96 0:1 Байер
Германия. Бундеслига (2014/2015)
29 тур
18 апреля, суббота 16:30 Байер 4:0 Ганновер-96
12 тур
22 ноября, суббота 17:30 Ганновер-96 1:3 Байер
Германия. Бундеслига (2013/2014)
24 тур
8 марта, суббота 18:30 Ганновер-96 1:1 Байер
7 тур
28 сентября, суббота 17:30 Байер 2:0 Ганновер-96
Германия. Бундеслига (2012/2013)
33 тур
11 мая, суббота 17:30 Байер 3:1 Ганновер-96
16 тур
9 декабря, воскресенье 20:30 Ганновер-96 3:2 Байер
Германия. Бундеслига (2011/2012)
33 тур
28 апреля, суббота 17:30 Байер 1:0 Ганновер-96
16 тур
10 декабря, суббота 21:30 Ганновер-96 0:0 Байер
Германия. Бундеслига (2010/2011)
20 тур
28 января, пятница 22:30 Байер 2:0 Ганновер-96
3 тур
11 сентября, суббота 17:30 Ганновер-96 2:2 Байер
Германия. Бундеслига (2009/2010)
32 тур
24 апреля, суббота 17:30 Байер 3:0 Ганновер-96
15 тур
5 декабря, суббота 17:30 Ганновер-96 0:0 Байер
Германия. Бундеслига (2008/2009)
22 тур
28 февраля, суббота 17:30 Ганновер-96 1:0 Байер
5 тур
19 сентября, пятница 22:30 Байер 4:0 Ганновер-96
Германия. Бундеслига (2007/2008)
23 тур
9 марта, воскресенье 19:00 Байер 2:0 Ганновер-96
6 тур
23 сентября, воскресенье 19:00 Ганновер-96 0:3 Байер
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Бавария 34 27 3 4 92:28 +64 84
2. Шальке-04 34 18 9 7 53:37 +16 63
3. Хоффенхайм 34 15 10 9 66:48 +18 55
4. Боруссия Д 34 15 10 9 64:47 +17 55
5. Байер 34 15 10 9 58:44 +14 55
6. РБ Лейпциг 34 15 8 11 57:53 +4 53
7. Штутгарт 34 15 6 13 36:36 0 51
8. Айнтрахт Ф 34 14 7 13 45:45 0 49
9. Боруссия М 34 13 8 13 47:52 -5 47
10. Герта 34 10 13 11 43:46 -3 43
11. Вердер 34 10 12 12 37:40 -3 42
12. Аугсбург 34 10 11 13 43:46 -3 41
13. Ганновер-96 34 10 9 15 44:54 -10 39
14. Майнц 34 9 9 16 38:52 -14 36
15. Фрайбург 34 8 12 14 32:56 -24 36
16. Вольфсбург 34 6 15 13 36:48 -12 33
17. Гамбург 34 8 7 19 29:53 -24 31
18. Кельн 34 5 7 22 35:70 -35 22
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