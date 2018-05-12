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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Байер - Ганновер-96
Байер - Ганновер-96: обзор матча 12 мая 2018
Байер
12.05.2018, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 34 тур
3 : 2
Завершен
Ганновер-96
55'
Ю. Брандт
90+1'
Н. Фуллкруг
90+4'
М. Харник
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Байер - Ганновер-96
90'
+4
ГОЛ! 1:2!
М. Харник
90'
+1
ГОЛ! 1:1!
Н. Фуллкруг
Желтая карточка
Д. Кор
79'
Желтая карточка
Т. Едвай
65'
ГОЛ! 1:0!
Ю. Брандт
Пас отдал
Л. Бендер
55'
34'
Желтая карточка
М. Озтрзолек
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
1
Бернд Лено
ВР
18
Венделл
ЛЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
20
Чарлес Арангис
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
17
Леон Бэйли
ЦФ
29
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Ганновер-96
21
Михаэль Эссер
ВР
26
Салиф Сане
ЦЗ
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
4
Юлиан Корб
ЦЗ
6
Марвин Бакалорж
ЦП
8
Ивер Фоссум
ЦП
11
Себастьян Майер
ЦП
22
Мартин Харник
ЦФ
10
Никлас Фуллкруг
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Тиц
Байер
28
Рамазан Озкан
ВР
4
Панайотис Рецос
ЦЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
31
Доминик Кор
ЦП
38
Карим Беллараби
ПВ
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
Ганновер-96
33
Филипп Чаунер
ВР
3
Миико Альборнос
ЛАЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
19
Флориан Хюбнер
ЦЗ
9
Ильяс Бебу
ПВ
4-1-1-1-2
1
Лено
18
Венделл
4
Едвай
4
Та
8
Бендер
14
Баумгартлингер
20
Арангис
8
Брандт
29
Хаверц
17
Бэйли
3-3-2
21
Эссер
26
Сане
22
Озтрзолек
4
Корб
6
Бакалорж
8
Фоссум
11
Майер
10
Фуллкруг
22
Харник
Остались в запасе
Байер
Ганновер-96
28
Рамазан Озкан
ВР
4
Панайотис Рецос
ЦЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
31
Доминик Кор
ЦП
38
Карим Беллараби
ПВ
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
9
Ильяс Бебу
ПВ
33
Филипп Чаунер
ВР
3
Миико Альборнос
ЛАЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
19
Флориан Хюбнер
ЦЗ
Главный тренер
Кристиан Тиц
Остались в запасе
28
Рамазан Озкан
ВР
4
Панайотис Рецос
ЦЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
31
Доминик Кор
ЦП
38
Карим Беллараби
ПВ
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
Остались в запасе
9
Ильяс Бебу
ПВ
33
Филипп Чаунер
ВР
3
Миико Альборнос
ЛАЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
19
Флориан Хюбнер
ЦЗ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Главный тренер
Кристиан Тиц
Статистика матча Байер - Ганновер-96
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Информация о матче
Стадион:
Бай-Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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