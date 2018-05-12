Введите ваш ник на сайте

Хоффенхайм - Боруссия

12.05.2018, Суббота, 16:30 мск Зинсхайм, стадион Рейн-Некар Арена Германия. Бундеслига, 34 тур Хоффенхайм - Боруссия
Германия. Бундеслига (2017/2018)
17 тур
16 декабря, суббота 20:30 Боруссия 2:1 Хоффенхайм
Германия. Бундеслига (2016/2017)
32 тур
6 мая, суббота 16:30 Боруссия 2:1 Хоффенхайм
15 тур
16 декабря, пятница 22:30 Хоффенхайм 2:2 Боруссия
Германия. Бундеслига (2015/2016)
23 тур
28 февраля, воскресенье 19:30 Боруссия 3:1 Хоффенхайм
6 тур
23 сентября, среда 21:00 Хоффенхайм 1:1 Боруссия
Германия. Бундеслига (2014/2015)
31 тур
2 мая, суббота 16:30 Хоффенхайм 1:1 Боруссия
14 тур
5 декабря, пятница 22:30 Боруссия 1:0 Хоффенхайм
Германия. Кубок (2014/2015)
1/4 финала
7 апреля, вторник 21:30 Боруссия 3:2 Хоффенхайм
Германия. Бундеслига (2013/2014)
33 тур
3 мая, суббота 17:30 Боруссия 3:2 Хоффенхайм
16 тур
14 декабря, суббота 18:30 Хоффенхайм 2:2 Боруссия
Германия. Бундеслига (2012/2013)
34 тур
18 мая, суббота 17:30 Боруссия 1:2 Хоффенхайм
17 тур
16 декабря, воскресенье 18:30 Хоффенхайм 1:3 Боруссия
Германия. Бундеслига (2011/2012)
19 тур
28 января, суббота 18:30 Боруссия 3:1 Хоффенхайм
2 тур
13 августа, суббота 17:30 Хоффенхайм 1:0 Боруссия
Германия. Бундеслига (2010/2011)
26 тур
12 марта, суббота 17:30 Хоффенхайм 1:0 Боруссия
9 тур
24 октября, воскресенье 17:30 Боруссия 1:1 Хоффенхайм
Германия. Бундеслига (2009/2010)
31 тур
18 апреля, воскресенье 17:30 Боруссия 1:1 Хоффенхайм
14 тур
28 ноября, суббота 17:30 Хоффенхайм 1:2 Боруссия
Германия. Бундеслига (2008/2009)
22 тур
28 февраля, суббота 17:30 Боруссия 0:0 Хоффенхайм
5 тур
21 сентября, воскресенье 19:00 Хоффенхайм 4:1 Боруссия
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Бавария 34 27 3 4 92:28 +64 84
2. Шальке-04 34 18 9 7 53:37 +16 63
3. Хоффенхайм 34 15 10 9 66:48 +18 55
4. Боруссия Д 34 15 10 9 64:47 +17 55
5. Байер 34 15 10 9 58:44 +14 55
6. РБ Лейпциг 34 15 8 11 57:53 +4 53
7. Штутгарт 34 15 6 13 36:36 0 51
8. Айнтрахт Ф 34 14 7 13 45:45 0 49
9. Боруссия М 34 13 8 13 47:52 -5 47
10. Герта 34 10 13 11 43:46 -3 43
11. Вердер 34 10 12 12 37:40 -3 42
12. Аугсбург 34 10 11 13 43:46 -3 41
13. Ганновер-96 34 10 9 15 44:54 -10 39
14. Майнц 34 9 9 16 38:52 -14 36
15. Фрайбург 34 8 12 14 32:56 -24 36
16. Вольфсбург 34 6 15 13 36:48 -12 33
17. Гамбург 34 8 7 19 29:53 -24 31
18. Кельн 34 5 7 22 35:70 -35 22
...
  • Читайте нас: 