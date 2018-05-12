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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Хоффенхайм - Боруссия Д
Хоффенхайм - Боруссия Д: обзор матча 12 мая 2018
Хоффенхайм
12.05.2018, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 34 тур
3 : 1
Завершен
Боруссия Д
26'
А. Крамарич
63'
А. Салаи
73'
П. Кадержабек
58'
М. Ройс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хоффенхайм - Боруссия Д
ГОЛ! 3:1!
П. Кадержабек
73'
ГОЛ! 2:1!
А. Салаи
Пас отдал
А. Крамарич
63'
58'
ГОЛ! 1:1!
М. Ройс
Пас отдал
Р. Геррейру
ГОЛ! 1:0!
А. Крамарич
Пас отдал
М. Ут
26'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
27
Флориан Гриллич
ОП
11
Адам Салаи
ЦФ
27
Андрей Крамарич
ЦФ
13
Марк Ут
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Боруссия Д
1
Роман Бюрки
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
26
Лукаш Пищек
ЦЗ
25
Мануэль Аканджи
ЦЗ
29
Марсель Шмельцер
ЦЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
8
Нури Шахин
ЦП
20
Андре Шюррле
ЦП
18
Марко Ройс
АП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
Главный тренер
Нико Ковач
Хоффенхайм
1
Грегор Кобель
ВР
4
Джастин Хогма
ЦЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
10
Надим Амири
ЦП
8
Юджен Полански
ЦП
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
8
Гонсало Кастро
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
27
Марио Гетце
АП
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
3-1-1-3
1
Бауманн
4
Бичакчич
7
Фогт
3
Кадержабек
27
Гриллич
7
Цубер
13
Ут
27
Крамарич
11
Салаи
4-1-2-2
1
Бюрки
26
Пищек
25
Аканджи
29
Шмельцер
22
Геррейру
5
Вайгль
8
Шахин
20
Шюррле
11
Пулишич
18
Ройс
Остались в запасе
Хоффенхайм
Боруссия Д
10
Надим Амири
ЦП
1
Грегор Кобель
ВР
4
Джастин Хогма
ЦЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
8
Юджен Полански
ЦП
Главный тренер
Кристиан Илцер
1
Роман Вайденфеллер
ВР
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
8
Гонсало Кастро
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
27
Марио Гетце
АП
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Остались в запасе
10
Надим Амири
ЦП
1
Грегор Кобель
ВР
4
Джастин Хогма
ЦЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
8
Юджен Полански
ЦП
Остались в запасе
1
Роман Вайденфеллер
ВР
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
8
Гонсало Кастро
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
27
Марио Гетце
АП
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Главный тренер
Нико Ковач
Статистика матча Хоффенхайм - Боруссия Д
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Стадион:
Рейн-Некар Арена
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