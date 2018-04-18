Серия А. «Фиорентина» проиграла «Лацио», в матче два удаления и семь голов; «Ювентус» не смог победить «Кротоне»

В мате 33-го тура Серии А «Фиорентина» проиграла «Лацио» со счетом 3:4.

К 14-й минуте встречи у обеих команд осталось по десять игроков на поле. Первый тайм завершился со счетом 2:2, в начале второй половины встречи хавбек Жордан Верету вывел «Фиорентину» вперед, но римляне ответили двумя голами и победили.

«Лацио» набрал 64 очка и поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице. «Фиорентина» с 51 очком идет девятой.

С результатами других матчей можно ознакомиться ниже.

Чемпионат Италии. Серия А. 33-й тур

Верона – Сассуоло – 0:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Лемос, 38.

Кротоне – Ювентус – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Сандро, 17; 1:1 – Сими, 67.

Наполи – Удинезе – 4:2 (1:1)

Голы: 0:1 – Янкто, 41; 1:1 – Инсинье, 45+2; 1:2 – Инглессон, 55; 2:2 – Альбиоль, 64; 3:2 – Милик, 70; 4:2 – Тоннелли, 75.

Рома – Дженоа – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Ундер, 17; 2:0 – Зуканович (в свои ворота), 52; 2:1 – Лападула, 61.

Сампдория – Болонья – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Сапата, 90+3.

СПАЛ – Кьево – 0:0

Торино – Милан – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Бонавентура, 9; 1:1 – Де Сильвестри, 71.

Удаление: Де Сильвестри, 90+4 – нет.

Фиорентина – Лацио – 3:4 (2:2)

Голы: 1:0 – Верету, 16; 2:0 – Верету, 31; 2:1 – Альберто, 39; 2:2 – Касерес, 45+1; 3:2 – Верету, 54; 3:3 – Андерсон, 69; 3:4 – Альберто, 73.

Удаления: Спортьелло, 7 – Мурджа, 14.

Календарь Серии А

Турнирная таблица Серии А