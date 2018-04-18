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Рома - Дженоа

18.04.2018, Среда, 21:45 мск Рим, стадион Олимпико Италия. Серия А, 33 тур Рома - Дженоа
Италия. Серия А (2017/2018)
14 тур
26 ноября, воскресенье 17:00 Дженоа 1:1 Рома
Италия. Серия А (2016/2017)
38 тур
28 мая, воскресенье 19:00 Рома 3:2 Дженоа
19 тур
8 января, воскресенье 17:00 Дженоа 0:1 Рома
Италия. Серия А (2015/2016)
36 тур
2 мая, понедельник 20:00 Дженоа 2:3 Рома
17 тур
20 декабря, воскресенье 17:00 Рома 2:0 Дженоа
Италия. Серия А (2014/2015)
34 тур
3 мая, воскресенье 13:30 Рома 2:0 Дженоа
15 тур
14 декабря, воскресенье 17:00 Дженоа 0:1 Рома
Италия. Серия А (2013/2014)
38 тур
18 мая, воскресенье 17:00 Дженоа 1:0 Рома
19 тур
12 января, воскресенье 18:00 Рома 4:0 Дженоа
Италия. Серия А (2012/2013)
27 тур
3 марта, воскресенье 23:45 Рома 3:1 Дженоа
8 тур
21 октября, воскресенье 22:45 Дженоа 2:4 Рома
Италия. Серия А (2011/2012)
28 тур
19 марта, понедельник 23:45 Рома 1:0 Дженоа
9 тур
26 октября, среда 22:45 Дженоа 2:1 Рома
Италия. Серия А (2010/2011)
26 тур
20 февраля, воскресенье 17:00 Дженоа 4:3 Рома
7 тур
16 октября, суббота 22:45 Рома 2:1 Дженоа
Италия. Серия А (2009/2010)
20 тур
17 января, воскресенье 17:00 Рома 3:0 Дженоа
1 тур
23 августа, воскресенье 22:45 Дженоа 3:2 Рома
Италия. Серия А (2008/2009)
23 тур
8 февраля, воскресенье 17:00 Рома 3:0 Дженоа
4 тур
24 сентября, среда 22:30 Дженоа 3:1 Рома
Италия. Серия А (2007/2008)
32 тур
5 апреля, суббота 20:00 Рома 3:2 Дженоа
13 тур
24 ноября, суббота 20:00 Дженоа 0:1 Рома
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ювентус 38 30 5 3 86:24 +62 95
2. Наполи 38 28 7 3 77:29 +48 91
3. Рома 38 23 8 7 61:28 +33 77
4. Интер 38 20 12 6 66:30 +36 72
5. Лацио 38 21 9 8 89:49 +40 72
6. Милан 38 18 10 10 56:42 +14 64
7. Аталанта 38 16 12 10 57:39 +18 60
8. Фиорентина 38 16 9 13 54:46 +8 57
9. Торино 38 13 15 10 54:46 +8 54
10. Сампдория 38 16 6 16 56:60 -4 54
11. Сассуоло 38 11 10 17 29:59 -30 43
12. Дженоа 38 11 8 19 33:43 -10 41
13. Кьево 38 10 10 18 36:59 -23 40
14. Удинезе 38 12 4 22 48:63 -15 40
15. Болонья 38 11 6 21 40:52 -12 39
16. Кальяри 38 11 6 21 33:61 -28 39
17. СПАЛ 38 8 14 16 39:59 -20 38
18. Кротоне 38 9 8 21 40:66 -26 35
19. Верона 38 7 4 27 30:78 -48 25
20. Беневенто 38 6 3 29 33:84 -51 21
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