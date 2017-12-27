Чемпионшип. «Халл Сити» сыграл вничью с «Дерби Каунти», «Шеффилд Уэнсдэй» разгромил «Сандерленд»

В матче 24-го тура Чемпионшипа «Халл Сити» сыграл вничью с «Дерби Каунти» 0:0.

«Тигры» находятся на 19 строчке в турнирной таблице с 23 очками. «Дерби Каунти» с 45-ю очками идет на четвертой строчке.

С результатами других матчей можно ознакомиться ниже.

Чемпионат Англии. Чемпионшип. 24-й тур

Миллуол – Вулверхэмптон – 2:2 (1:1)

Голы: 1:0 — Грегори, 13; 1:1 — Жота, 45+4; 1:2 — Сесс, 56; 2:2 — Купер, 72.

Кардифф – Фулхэм – 3:3 (0:1)

Голы: 0:1 — Рим, 12; 0:2 — Айте, 56; 1:2 — Зохоре, 58; 1:3 — Сессегнон, 78; 2:3 — Патерсон, 90+1; 3:3 — Йохансен, 90+6.

Ипсвич Таун – КПР – 0:0

Удаление: нет — Сковен, 87.

Бертон Альбион – Лидс – 1:2 (1:0)

Голы: 1:0 — Нэйлор, 29; 1:1 — Эрнандес, 61; 1:2 — Руф, 64.

Мидлсбро – Болтон – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 — Брейтуэйт, 49; 2:0 — Ассембалонга, 67.

Ноттингем Форест – Шеффилд Уэнсдэй – 0:3 (0:2)

Голы: 0:1 — Рич, 6; 0:2 — Рода (с пенальти), 45+1; 0:3 — Жоао, 65.

Бристоль Сити – Рединг – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 — Патерсон, 68; 2:0 — Келли, 90+2.

Халл Сити – Дерби Каунти – 0:0

Бирмингем – Норвич – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 — Притчард, 33; 0:2 — Мерфи, 71.

Барнсли – Престон – 0:0

Шеффилд Юнайтед – Сандерленд – 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 — Лунсдтрем, 36; 2:0 — Стермен, 58; 3:0 — Балдок, 62.

Брентфорд – Астон Вилла – 2:1 (1:1)

Голы: 1:0 — Сойерс, 22; 1:1 — Онома, 30; 2:1 — Вайб, 52.

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