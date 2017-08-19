Чемпионшип. «Астон Вилла» и «Норвич» забили шесть голов, «Сандерленд» проиграл «Лидсу» и другие результаты

В матче 4-го тура Чемпионшипа «Астон Вилла» на своем поле оказалась сильнее «Норвича» – 4:2. Хет-триком в составе победителей отметился Конор Хурихейн.
С результатами остальных встреч можно ознакомиться ниже.
Чемпионат Англии. Чемпионшип. 4-й тур
Шеффилд Юнайтед – Барнсли – 1:0 (1:0)
Ипсвич – Брентфорд – 2:0 (1:0)
Астон Вилла – Норвич – 4:2 (2:0)
Болтон – Дерби Каунти – 1:2 (0:2)
Бристоль Сити – Миллуолл – 0:0
Вулверхэмптон – Кардифф – 1:2 (0:0)
Ноттингем Форест – Мидлсбро – 2:1 (1:0)
Фулхэм – Шеффилд Уэнсдэй – 0:1 (0:0)
Источник: Бомбардир.ру