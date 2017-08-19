Чемпионшип. «Астон Вилла» и «Норвич» забили шесть голов, «Сандерленд» проиграл «Лидсу» и другие результаты

В матче 4-го тура Чемпионшипа «Астон Вилла» на своем поле оказалась сильнее «Норвича» – 4:2. Хет-триком в составе победителей отметился Конор Хурихейн.

С результатами остальных встреч можно ознакомиться ниже.

Чемпионат Англии. Чемпионшип. 4-й тур

Шеффилд Юнайтед – Барнсли – 1:0 (1:0)

Ипсвич – Брентфорд – 2:0 (1:0)

Астон Вилла – Норвич – 4:2 (2:0)

Болтон – Дерби Каунти – 1:2 (0:2)

Бристоль Сити – Миллуолл – 0:0

Вулверхэмптон – Кардифф – 1:2 (0:0)

Ноттингем Форест – Мидлсбро – 2:1 (1:0)

Престон – Рединг – 1:0 (1:0)

Фулхэм – Шеффилд Уэнсдэй – 0:1 (0:0)

Сандерленд – Лидс – 0:2 (0:1)

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