ЦСКА поедет в Грецию на Лигу чемпионов. «Барселона» представила двух новичков. Дайджест событий дня

ЦСКА, «Зенит» и «Краснодар» узнали соперников по еврокубкам

Сегодня в Ньоне состоялись жеребьевки третьих отборочных раундов Лиги чемпионов и Лиги Европы. ЦСКА в ЛЧ сыграет с греческим АЕКом, известны и остальные пары.

«Зениту» в ЛЕ предстоит сыграть с победителем пары «Тренчин» (Словакия) – «Бней-Иегуда» (Израиль). «Краснодару» достанется лучшая команда из противостояния «Слован» (Словакия) – «Люнгбю» (Дания). Остальные пары – тут.

Первые матчи Лиги чемпионов состоятся 25 и 26 июля, ответные – 1 и 2 августа. Первые матчи Лиги Европы пройдут 27 июля, ответные – 3 августа.

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Бердыев признал свою вину в срыве сделки со «Спартаком»

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев рассказал, что мог возглавить «Спартак», но переход не удался по его вине. «Переговоры были, и они носили серьезный характер. Скажу прямо, со стороны «Спартака» все было на высоком уровне, переход не состоялся по моей вине. Были определенные детали, в подробности которых вдаваться не буду», – отметил Бердыев.

В итоге, руководство «Спартака» остановило свой выбор на Массимо Каррере, который привел команду к чемпионству в прошлом сезоне.

Матчи «Зенита» и «Тосно» будет показывать канал из Санкт-Петербурга

«Новый городской канал, который появится 1 сентября, предлагает посмотреть вам весь городской футбол уже начиная с этих выходных. В субботу – «Тосно», в воскресенье – «Зенит». Будут и другие сюрпризы, но о них позже», – интригует футбольный комментатор Федор Погорелов.

Таким образом, матчи РФПЛ с участием «Зенита» и «Тосно» будут показаны на новом петербургском канале. Напомним, в 1-м туре «Зенит» в гостях встретится со «СКА-Хабаровском», а «Тосно» – с «Уфой».

Азмун вернулся в «Рубин»

Нападающий «Ростова» Сердар Азмун снова будет играть за «Рубин» – об этом сообщил официальный сайт донского клуба. «ФК «Ростов» благодарит Сердара за важнейшие голы в РФПЛ и еврокубках. Желаем футболисту успехов в дальнейшей карьере», – говорится в сообщении «Ростова». За этот клуб Азмун выступал два прошлых сезона, он выиграл серебряные медали чемпионата России и дебютировал в Лиге чемпионов.

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«Барселона» представила двух новых футболистов

Сегодня «Барселона» объявила о переходе полузащитника Жерара Деулофеу, воспользовавшись правом обратного выкупа игрока из «Эвертона». Кроме того, каталонцы подписали и футболиста сборной Португалии Нельсона Семеду, ранее выступавшего за «Бенфику». Португалец обойдется «Барселоне» в 30 миллионов евро, и это не считая различных бонусов.

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Мутко готов предоставить гарантии Украине

Президент РФС Виталий Мутко заверил: у сборной Украины, если она попадет на ЧМ-2018 в Россию, не возникнет никаких проблем в нашей стране. «Им надо еще отобраться. Всегда, и у нас это внутри, ты ищешь причину внешнюю, это легче. Отобраться надо, у них подгруппа очень сложная. Мы им желаем удачи. Но могу сказать, у сборной Украины, если она отберется, в России никаких проблем не будет, ни одной проблемы», – сказал Мутко.

На данный момент украинцы занимают четвертое место в отборочной группе к ЧМ-2018.

Уокер перешел в «Манчестер Сити»

Экс-игрок «Тоттенхэма» Кайл Уокер стал одним из самых дорогих защитников в истории футбола – по неофициальным данным «Манчестер Сити» заплатит за него 50 миллионов фунтов стерлингов. Переход футболиста уже подтвердили оба клуба. С «Ман Сити» Уокер будет связан пятилетним контрактом. В новой команде он выбрал себе второй номер.

Бонуччи прибыл в офис «Милана» для подписания контракта

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи в ближайшее время перейдет в «Милан». Пресс-служба миланского клуба поприветствовала прибывшего в клубный офис 30-летнего итальянца соответствующим видео в соцсетях. Предполагается, что Бонуччи подпишет контракт до 2022 года с зарплатой в 6,5 миллиона евро в год. Ранее сообщалось, что «Ювентус» продаст игрока не менее чем за 50 миллионов евро.

Фото: fcbarcelona.com