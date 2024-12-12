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    • Джурасович из «Акрона» назвал команду РПЛ с самой впечатляющей игрой

    Джурасович из «Акрона» назвал команду РПЛ с самой впечатляющей игрой

    Защитник «Акрона» Алекса Джурасович впечатлен игрой «Спартака».

    «В России несколько клубов запомнились своей игрой, но сейчас, когда первая часть сезона завершена, могу точно сказать, что самое сильное впечатление произвел «Спартак».

    Я знаю, как играют команды Деяна Станковича, мне уже доводилось выходить против его «Црвены Звезды». Он ставит очень агрессивный, атакующий футбол. Против команд Станковича всегда очень сложно играть», – сказал Джурасович.

    • «Спартак» идет в РПЛ 3-м.
    • Отставание от 1-го места – 2 очка.
    • «Спартак» не брал РПЛ с 2017 года.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «РБ Спорт»

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    12.12.2024 22:13
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