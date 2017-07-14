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    Клубы РФПЛ показали новые формы. У кого лучшая?


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    Голосов: 10
    14.07.2017 16:50
    Близится начало сезона в чемпионате России. «Бомбардир» показывает, какую новую форму представили наши клубы.

    «Спартак» представил свою форму на награждении команды золотыми медалями. На футболке не оказалось традиционной горизонтальной полосы, да и в целом форму сильно раскритиковали.

    «Спартак» устроил революцию формы. Стало лучше?

    ЦСКА представил новую форму еще в конце прошлого сезона – она темно-синяя. Второй комплект включает в себя оранжевую футболку. На смену прошлогодним кислотным цветам.

    У «Зенита» традиционные цвета – голубой и белой. Есть и третья форма – весьма оригинальное решение.

    У «Краснодара все стандартно – зеленый цвет домашний, белый – гостевой. И черный – резервный.

    «Ростов» представил форму сегодня. В желтом ростовчане будут играть дома, в гостях – в синем. Логотип размещен теперь посередине.

    У «Локомотива» не будет красной формы – дома играют в зеленом, а в гостях – в белом. Резервную форму решили сделать серой.

    Оранжевый и белый – традиционные цвета екатеринбургского «Урала»

    А еще свою экипировку представила «Уфа» – в красном она сыграет дома, а на выезде – в белом. Зеленый – третий вариант.

    Итого за сутки до начала нового сезона лишь восемь команд представили новую форму. «Ахмат», «Рубин», «Анжи», «Амкар», «Динамо», «Тосно», «СКА-Хабаровск» и «Арсенал», по-видимому, сыграют в своих старых нарядах.

    Пройди опрос и помоги Бомбардиру стать лучше

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Спартак», Twitter, Fancart, ФК «Зенит», ФК «Краснодар», ФК «Ростов», ФК «Локомотив», ФК «Урал», ФК «Уфа»
    Рейтинг: 3 Голосов: 10
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +285

      Bronholm 15 июля 2017, 11:29

      Краснодар как всегда топ

      0
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      Рейтинг: +245

      Тамхар 15 июля 2017, 08:57

      Что за дурь формами соревноваться - чья красивее?
      Игра, ребята, игра должна быть!!! А
      эти два балбеса в зенитовской

      0
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      Рейтинг: +131

      rizonator 15 июля 2017, 08:25

      А че без третьей формы остались в этом сезоне? Не солидно как-то. Краснодар лучший, Рита молодец

      0
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      Рейтинг: +1974

      android-uz 15 июля 2017, 07:00

      Краснодар норм!!!

      0
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      Рейтинг: +146

      Василий Зенитов 15 июля 2017, 00:31

      Ростов кроме сдвига логотипа изменил что-нить?

      -1
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      Рейтинг: +383

      Docentusa 14 июля 2017, 23:01

      Кокорин-Дзюбе: "Бухнём?!", " Нее ,я не курю"

      0
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      Рейтинг: +66

      Viruss28 14 июля 2017, 22:34

      Да пожалуй у краснодара лучшая форма!

      0
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      Рейтинг: +4934

      polt 14 июля 2017, 21:33

      Форма Локо - позорище! Кроме белой.

      2
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      Рейтинг: +33709

      zra78 > polt 15 июля 2017, 00:01

      Не лучшая,но круче Зенитовской

      0
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      Рейтинг: +146

      Василий Зенитов > zra78 15 июля 2017, 00:26

      В каком месте?

      -1
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      Рейтинг: +5873

      AtticusFinch > polt 15 июля 2017, 02:22

      в чём позорище то?какой чемпионат такая и форма

      0
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      Рейтинг: +1282

      Джой 14 июля 2017, 20:30

      выездная форма Уфы напоминает старую форму Палермо)

      0
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      Рейтинг: +826

      alex kidn 14 июля 2017, 19:35

      Краснодар реально выделяется из всей этой серой массы

      2
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      Рейтинг: +283

      Dmirubo > alex kidn 14 июля 2017, 20:44

      Ну да - картинка у них самая крутая!:) Еще с шортами. В этом плане обделили ЦСКА и Зенит, показав не очень крутое изображение только с футболкой.

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