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Клубы РФПЛ показали новые формы. У кого лучшая?

«Спартак» представил свою форму на награждении команды золотыми медалями. На футболке не оказалось традиционной горизонтальной полосы, да и в целом форму сильно раскритиковали.

«Спартак» устроил революцию формы. Стало лучше?

ЦСКА представил новую форму еще в конце прошлого сезона – она темно-синяя. Второй комплект включает в себя оранжевую футболку. На смену прошлогодним кислотным цветам.

У «Зенита» традиционные цвета – голубой и белой. Есть и третья форма – весьма оригинальное решение.

У «Краснодара все стандартно – зеленый цвет домашний, белый – гостевой. И черный – резервный.

«Ростов» представил форму сегодня. В желтом ростовчане будут играть дома, в гостях – в синем. Логотип размещен теперь посередине.

У «Локомотива» не будет красной формы – дома играют в зеленом, а в гостях – в белом. Резервную форму решили сделать серой.

Оранжевый и белый – традиционные цвета екатеринбургского «Урала»

А еще свою экипировку представила «Уфа» – в красном она сыграет дома, а на выезде – в белом. Зеленый – третий вариант.

Итого за сутки до начала нового сезона лишь восемь команд представили новую форму. «Ахмат», «Рубин», «Анжи», «Амкар», «Динамо», «Тосно», «СКА-Хабаровск» и «Арсенал», по-видимому, сыграют в своих старых нарядах.

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Россия. Премьер-лига Россия Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Краснодар Ростов Уфа Урал
Комментарии (25)
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LX Zet
1500041675
да, у Краснодара самая крутая
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paracetamol
1500043584
У кого лучшая? У Зенита, естессно!
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84aivengo
1500043936
локо в этом сезоне не ахти с формой....у краснодара как всегда на уровне....
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Супермачо
1500047577
У всех не фонтан. Из представленного проголосовал за "Краснодар", так как пытаюсь быть объективным.
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uBaH_
1500048317
У Краснодара 3 топчик ;)
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lNeTl
1500049436
Даже захотелось приобрести резервую форму Краснодара.
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alex kidn
1500050136
Краснодар реально выделяется из всей этой серой массы
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polt
1500057218
Форма Локо - позорище! Кроме белой.
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Viruss28
1500060889
Да пожалуй у краснодара лучшая форма!
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Docentusa
1500062470
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