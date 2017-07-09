«Спартак» устроил революцию формы. Стало лучше?

Разбираемся, что это – нарушение традиций или крутой креатив.

Вчера «Спартак» представил новые комплекты формы на следующий сезон. Примечательно, что и домашний, и выездной вариант обошлись без классической спартаковской полосы.

Это нововведение не понравилось многим болельщикам красно-белых. Помимо отсутствия полосы, жаловались на обилие рекламы.

Владелец «Спартака» Леонид Федун поддержал мнение, что на футболках не хватает полосы:

«Форма красивая, но хотелось бы иметь и полосу. Этот вопрос решает наш технический спонсор».

Если вы забыли, как выглядит полоса, то вот несколько примеров спартаковской формы в двадцать первом веке.

2006 год и аутентичный лук Фернандо Кавенаги:

Два года спустя – Павленко, Ковальчук и другие. Полоса на месте:

И еще два кадра: прощальный матч Андрея Тихонова в 2011-м и свежий чемпионский «Спартак»:

Лидер красно-белых Денис Глушаков уверен, что полоса не так важна, как ромбик: