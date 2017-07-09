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    «Спартак» устроил революцию формы. Стало лучше?


    3
    Голосов: 5
    09.07.2017 11:00
    Разбираемся, что это – нарушение традиций или крутой креатив.

    Вчера «Спартак» представил новые комплекты формы на следующий сезон. Примечательно, что и домашний, и выездной вариант обошлись без классической спартаковской полосы.

    Это нововведение не понравилось многим болельщикам красно-белых. Помимо отсутствия полосы, жаловались на обилие рекламы.

    Владелец «Спартака» Леонид Федун поддержал мнение, что на футболках не хватает полосы:

    «Форма красивая, но хотелось бы иметь и полосу. Этот вопрос решает наш технический спонсор».

    Если вы забыли, как выглядит полоса, то вот несколько примеров спартаковской формы в двадцать первом веке.

    2006 год и аутентичный лук Фернандо Кавенаги:

    Два года спустя – Павленко, Ковальчук и другие. Полоса на месте:

    И еще два кадра: прощальный матч Андрея Тихонова в 2011-м и свежий чемпионский «Спартак»:

    Лидер красно-белых Денис Глушаков уверен, что полоса не так важна, как ромбик:

    «Отсутствие полоски на новом дизайне формы? Я видел ее, но без логотипа и спонсоров. Все зависит от дизайнеров, я затрудняюсь ответить. Конечно, хотелось, чтобы полоса осталась, но дело не в ней, а в ромбике, и это – самое главное для «Спартака».

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3 Голосов: 5
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    Комментарии35
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3120

      erma 10 июля 2017, 22:16

      Вспомнил Филатова (по поводу обилия рекламны на майках):
      "У меня наград не счесть:
      Весь обвешанный, как елка,
      На спине - и то их шесть!.."

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3120

      erma 10 июля 2017, 22:11

      Обилие рекламы, как на поле для игры в Монополию. Чистоган вместо традиций. В войну, если полк выходил из боя без флага, то его расформировывали.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +72

      D'achkov 10 июля 2017, 19:57

      какая разница?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1237

      Semargl18 10 июля 2017, 09:19

      Команда давно не Спартак называется а Лукойл... теперь просто это обозначили в открытую...

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3795

      serppion 10 июля 2017, 06:22

      Про бретельки не написали... Какого цвета будут?

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +253

      stop 9 июля 2017, 23:29

      Что с полосой , что без полосы ...

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +590

      mihail1980 9 июля 2017, 21:02

      ни чего хорошего

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1279

      Sky Spartak 9 июля 2017, 20:52

      Полоса это отличие...Здесь ЛЧ начинается,а полосу убрали... бред ...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100743

      zigbert 9 июля 2017, 19:29

      Все против и Федун против,но завелась какая то вошь которая творит свое грязное дело.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1101

      edw7777 > zigbert 9 июля 2017, 22:50

      Сказать кто? П....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2509

      panmon 9 июля 2017, 19:07

      Эту форму и полоса бы не спасла... нужен новый дизайнер.

      0
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