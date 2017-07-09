«Спартак» устроил революцию формы. Стало лучше?

Вчера «Спартак» представил новые комплекты формы на следующий сезон. Примечательно, что и домашний, и выездной вариант обошлись без классической спартаковской полосы.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Это нововведение не понравилось многим болельщикам красно-белых. Помимо отсутствия полосы, жаловались на обилие рекламы.

Владелец «Спартака» Леонид Федун поддержал мнение, что на футболках не хватает полосы:

«Форма красивая, но хотелось бы иметь и полосу. Этот вопрос решает наш технический спонсор».

Если вы забыли, как выглядит полоса, то вот несколько примеров спартаковской формы в двадцать первом веке.

2006 год и аутентичный лук Фернандо Кавенаги:

Два года спустя – Павленко, Ковальчук и другие. Полоса на месте:

И еще два кадра: прощальный матч Андрея Тихонова в 2011-м и свежий чемпионский «Спартак»:

Лидер красно-белых Денис Глушаков уверен, что полоса не так важна, как ромбик: