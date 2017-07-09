«Спартак» устроил революцию формы. Стало лучше?

Вчера «Спартак» представил новые комплекты формы на следующий сезон. Примечательно, что и домашний, и выездной вариант обошлись без классической спартаковской полосы.
Это нововведение не понравилось многим болельщикам красно-белых. Помимо отсутствия полосы, жаловались на обилие рекламы.
Владелец «Спартака» Леонид Федун поддержал мнение, что на футболках не хватает полосы:
«Форма красивая, но хотелось бы иметь и полосу. Этот вопрос решает наш технический спонсор».
Если вы забыли, как выглядит полоса, то вот несколько примеров спартаковской формы в двадцать первом веке.
2006 год и аутентичный лук Фернандо Кавенаги:
Два года спустя – Павленко, Ковальчук и другие. Полоса на месте:
И еще два кадра: прощальный матч Андрея Тихонова в 2011-м и свежий чемпионский «Спартак»:
Лидер красно-белых Денис Глушаков уверен, что полоса не так важна, как ромбик:
«Отсутствие полоски на новом дизайне формы? Я видел ее, но без логотипа и спонсоров. Все зависит от дизайнеров, я затрудняюсь ответить. Конечно, хотелось, чтобы полоса осталась, но дело не в ней, а в ромбике, и это – самое главное для «Спартака».