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«Спартак» устроил революцию формы. Стало лучше?

Вчера «Спартак» представил новые комплекты формы на следующий сезон. Примечательно, что и домашний, и выездной вариант обошлись без классической спартаковской полосы.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Это нововведение не понравилось многим болельщикам красно-белых. Помимо отсутствия полосы, жаловались на обилие рекламы.

Владелец «Спартака» Леонид Федун поддержал мнение, что на футболках не хватает полосы:

«Форма красивая, но хотелось бы иметь и полосу. Этот вопрос решает наш технический спонсор».

Если вы забыли, как выглядит полоса, то вот несколько примеров спартаковской формы в двадцать первом веке.

2006 год и аутентичный лук Фернандо Кавенаги:

Два года спустя – Павленко, Ковальчук и другие. Полоса на месте:

И еще два кадра: прощальный матч Андрея Тихонова в 2011-м и свежий чемпионский «Спартак»:

Лидер красно-белых Денис Глушаков уверен, что полоса не так важна, как ромбик:

«Отсутствие полоски на новом дизайне формы? Я видел ее, но без логотипа и спонсоров. Все зависит от дизайнеров, я затрудняюсь ответить. Конечно, хотелось, чтобы полоса осталась, но дело не в ней, а в ромбике, и это – самое главное для «Спартака».

Россия. Премьер-лига Спартак Глушаков Денис Федун Леонид
Комментарии (35)
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айор балдёжник
1499587210
Полосу вернитее!
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SPACE TRUCKIN
1499588189
40 лет за СПАРТАК болею....верните полосу!!!как ногу отрезали....(((((
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вместе с ЦСКА
1499591865
с полосой .. без..............обосрутся в ЛЧ
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Tubba
1499592165
Федун!!!выеби дизайнеров! верни полосу!
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ЦСКА 3011
1499596118
Красивая , но рекламы много, как будто рекламный щит
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vodomut
1499613760
позор,реклама спонсора-выше чести и истории клуба!
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Benifacto
1499615860
скоро вообще будут как школьные парты, а не форма, позор стока рекламы
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zigbert
1499617781
Все против и Федун против,но завелась какая то вошь которая творит свое грязное дело.
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Sky Spartak
1499622756
Полоса это отличие...Здесь ЛЧ начинается,а полосу убрали... бред ...
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mihail1980
1499623367
ни чего хорошего
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