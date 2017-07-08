Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Федун – о новой форме «Спартака»: «Красивая, но хотелось бы иметь и полосу»

    На церемонии награждения «Спартака» золотыми медалями РФПЛ-2016/17 состоялась презентация новой формы. Примечательно, что на лицевой стороне футболок отсутствуют полосы. Владелец клуба Леонид Федун поделился мнением о новой экипировке.

    «Форма красивая, но хотелось бы иметь и полосу. Этот вопрос решает наш технический спонсор (Nike – прим. «Бомбардира»)», – сказал Федун.

    Напомним, на награждении главный тренер красно-белых Массимо Каррера снял свою чемпионскую медаль.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.07.2017 23:36
    Рекомендуем
    Комментарии13
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3541

      momwig_ 11 июля 2017, 11:27

      Федун, блин, хорош.. Отмазался. Ага, спонсор решает. Может, они и цвет на зеленый могут поменять, а он в ответ - ни слова? ))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov 9 июля 2017, 12:50

      Ну и поналяпали. Как на заборе.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1167

      ГенГриг 9 июля 2017, 10:59

      Спонсоры вы че охренели? Верните полосу!!!!!!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1814

      vitvik 9 июля 2017, 10:58

      Рекламы всё больше. Для полосы места уже нет, скоро без ромбика придётся играть.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1557

      Mahone 9 июля 2017, 07:22

      Полоса нужна-это исторически правильно,вернуть,форма классная,будь вам чемпионами в ней!!!!!!!!!!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 9 июля 2017, 06:38

      Чтобы враг не видел, какого цвета у спартаковцев кровь.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +335

      Daxa 09 9 июля 2017, 06:25

      Лично мне и так нравится с полосой или бес главное чтоб играли с каждым днём все лучше и сильнее

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 9 июля 2017, 06:23

      Играйте хоть без трусов, главное побеждайте.

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 9 июля 2017, 06:13

      Нужна белая полоса, которая никогда не перейдет в черную.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8511

      kaa-71 9 июля 2017, 00:33

      Красивая форма.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11