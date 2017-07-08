Федун – о новой форме «Спартака»: «Красивая, но хотелось бы иметь и полосу»

Федун, блин, хорош.. Отмазался. Ага, спонсор решает. Может, они и цвет на зеленый могут поменять, а он в ответ - ни слова? ))
На церемонии награждения «Спартака» золотыми медалями РФПЛ-2016/17 состоялась презентация новой формы. Примечательно, что на лицевой стороне футболок отсутствуют полосы. Владелец клуба Леонид Федун поделился мнением о новой экипировке.
«Форма красивая, но хотелось бы иметь и полосу. Этот вопрос решает наш технический спонсор (Nike – прим. «Бомбардира»)», – сказал Федун.
Напомним, на награждении главный тренер красно-белых Массимо Каррера снял свою чемпионскую медаль.
8 июля 2017 г.
8 июля 2017 г.