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  • Федун – о новой форме «Спартака»: «Красивая, но хотелось бы иметь и полосу»

Федун – о новой форме «Спартака»: «Красивая, но хотелось бы иметь и полосу»

8 июля 2017, 23:36
13

На церемонии награждения «Спартака» золотыми медалями РФПЛ-2016/17 состоялась презентация новой формы. Примечательно, что на лицевой стороне футболок отсутствуют полосы. Владелец клуба Леонид Федун поделился мнением о новой экипировке.

«Форма красивая, но хотелось бы иметь и полосу. Этот вопрос решает наш технический спонсор (Nike – прим. «Бомбардира»)», – сказал Федун.

Напомним, на награждении главный тренер красно-белых Массимо Каррера снял свою чемпионскую медаль.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Спартак Федун Леонид
Комментарии (13)
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acer2003
1499547482
Ну, так ,поимейте её ))
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oyabun
1499547669
Не понимаю, Федун владелец клуба, или не пришей..? Не нравится, так пускай пошьют другую форму - с полосой. Согласен, с ней красивее и более узнаваемо.
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kaa-71
1499549612
Красивая форма.
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Одинокий волк Маквейд
1499569998
Нужна белая полоса, которая никогда не перейдет в черную.
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Сибирь за Спартак
1499570603
Играйте хоть без трусов, главное побеждайте.
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Daxa 09
1499570714
Лично мне и так нравится с полосой или бес главное чтоб играли с каждым днём все лучше и сильнее
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Svoysvoemubrat
1499571505
Чтобы враг не видел, какого цвета у спартаковцев кровь.
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Mahone
1499574158
Полоса нужна-это исторически правильно,вернуть,форма классная,будь вам чемпионами в ней!!!!!!!!!!!!
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ГенГриг
1499587188
Спонсоры вы че охренели? Верните полосу!!!!!!!!
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momwig_
1499761653
Федун, блин, хорош.. Отмазался. Ага, спонсор решает. Может, они и цвет на зеленый могут поменять, а он в ответ - ни слова? ))
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