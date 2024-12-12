Колодин назвал две народные команды в России

Бывший защитник сборной России Денис Колодин перечислил две народные команды в стране.

«Сначала «Краснодар» был никому не нужен, а сейчас это чуть ли не народная команда, как «Спартак». Сейчас весь народ болеет за «Спартак» и за «Краснодар». Это две народные команды. Красно-белые и чeрно-зеленые.

Так что «быки» становятся народной командой», – сказал Колодин.

Обе команды в топ-3 РПЛ.

Также там «Зенит».

Петербуржцы выиграли 6 последних сезонов РПЛ.

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