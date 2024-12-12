Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?

    Колодин назвал две народные команды в России

    Бывший защитник сборной России Денис Колодин перечислил две народные команды в стране.

    «Сначала «Краснодар» был никому не нужен, а сейчас это чуть ли не народная команда, как «Спартак». Сейчас весь народ болеет за «Спартак» и за «Краснодар». Это две народные команды. Красно-белые и чeрно-зеленые.

    Так что «быки» становятся народной командой», – сказал Колодин.

    • Обе команды в топ-3 РПЛ.
    • Также там «Зенит».
    • Петербуржцы выиграли 6 последних сезонов РПЛ.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

    Новости по теме
    Семин назвал замену Промеса в «Спартаке»
    «Ростов» заинтересован в игроке «Спартака»
    Два клуба из первой восьмерки РПЛ следят за игроком сборной Израиля
    Источник: Metaratings

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.12.2024 21:21
    Рекомендуем
    Комментарии (5)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Max-Min-vkontakte
    1734029103
    И ведь не обвинишь Колодина в предвзятости..
    Ответить
    slavа0508
    1734030634
    Отчасти он прав ...однако ...
    Ответить
    alefreddy
    1734032687
    все так но все таки Спартак а потом остальные
    Ответить
    Борис34684
    1734057754
    Я бы посоветовал Колодину не говорить за весь народ. Болельщиков огромное количество болеющих за свои команды, а команд много. Так, что далеко не весь народ болеет за Спартак и Краснодар.
    Ответить
    The only one
    1734063619
    А как же Факел? Народенй не бывает (по версии жителей Воронежа).
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 