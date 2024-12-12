Колодин назвал две народные команды в России

Бывший защитник сборной России Денис Колодин перечислил две народные команды в стране.
«Сначала «Краснодар» был никому не нужен, а сейчас это чуть ли не народная команда, как «Спартак». Сейчас весь народ болеет за «Спартак» и за «Краснодар». Это две народные команды. Красно-белые и чeрно-зеленые.
Так что «быки» становятся народной командой», – сказал Колодин.
- Обе команды в топ-3 РПЛ.
- Также там «Зенит».
- Петербуржцы выиграли 6 последних сезонов РПЛ.
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