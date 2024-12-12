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    • Клаудиньо: «Мечтаю вернуться в «Сантос», но не доигрывать, а приносить пользу»

    Клаудиньо: «Мечтаю вернуться в «Сантос», но не доигрывать, а приносить пользу»

    Полузащитник «Зенита» Клаудиньо хочет вернуться в «Сантос».

    «Очень люблю «Сантос». Многим ему обязан и президенту Марсело Тейшейре. В начале карьеры клуб всегда помогал мне. Огромное уважение.

    Вернуться в «Сантос»? Если трансфер пойдет на пользу «Зениту», то все возможно. Мечтаю сыграть за «Сантос». Но не доигрывать, а приносить пользу», – сказал Клаудиньо.

    • У 27-летнего Клаудиньо в текущем сезоне на счету 20 игр, 1 забитый мяч и 5 голевых пасов.
    • Он выступает за «Зенит» с 2021 года.
    • «Сантос» выиграл сезон Серии В и вернулся в Серию А.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: ESPN

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    12.12.2024 19:40
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    Комментарии (7)
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    nik55
    1734028832
    смазал лыжи
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    erybov1965
    1734029378
    Жаль,не успели купить ему гражданство.
    Ответить
    alefreddy
    1734033230
    у болотных доигровка идет.Российское гражданство светит
    Ответить
    Айболид
    1734036555
    бромантановых так заботит получение гражданства РФ , но как-то узконаправленно .
    Ответить
    The only one
    1734064568
    Пора, брат, пора...
    Ответить
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