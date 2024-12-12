Клаудиньо: «Мечтаю вернуться в «Сантос», но не доигрывать, а приносить пользу»

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо хочет вернуться в «Сантос».

«Очень люблю «Сантос». Многим ему обязан и президенту Марсело Тейшейре. В начале карьеры клуб всегда помогал мне. Огромное уважение.

Вернуться в «Сантос»? Если трансфер пойдет на пользу «Зениту», то все возможно. Мечтаю сыграть за «Сантос». Но не доигрывать, а приносить пользу», – сказал Клаудиньо.

У 27-летнего Клаудиньо в текущем сезоне на счету 20 игр, 1 забитый мяч и 5 голевых пасов.

Он выступает за «Зенит» с 2021 года.

«Сантос» выиграл сезон Серии В и вернулся в Серию А.

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