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  • ЦСКА в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов сыграет с греческим АЕКом, «Ницца» встретится с «Аяксом»

ЦСКА в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов сыграет с греческим АЕКом, «Ницца» встретится с «Аяксом»

14 июля 2017, 13:20
37

Сегодня в Ньоне состоялась жеребьевка третьего отборочного раунда Лиги чемпионов. По ее итогам стало известно, что ЦСКА сыграет с греческим АЕКом.

Путь представителей лиг

ФКСБ (Румыния) – «Виктория» Пльзень (Чехия)

«Ницца» (Франция) – «Аякс» (Голландия)

«Динамо» Киев (Украина) – «Янг Бойз» (Швейцария)

АЕК (Греция) – ЦСКА (Россия)

«Брюгге» (Бельгия) – «Истанбул ББ» (Турция)

Стоит отметить, что первые матчи состоятся 25 и 26 июля, ответные – 1 и 2 августа. Победившие команды выйдут в четвертый отборочный раунд ЛЧ.

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов ЦСКА АЕК Ницца Аякс Виктория Динамо К Янг Бойз Брюгге Истанбул Башакшехир ФКСБ
Комментарии (37)
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Genchik92
1500027904
надо проходить
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vladimir-7
1500028056
Желаю ПФК ЦСКА удачи и победы.
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BRO_football
1500028923
Надеюсь, ЦСКА не повторит результат Спартака.
Ответить
dok66
1500029175
ЦСКА - Победы !
Ответить
Tajik-za Zenit
1500029392
Удачи армейцам
Ответить
Shaitan.
1500029728
Самый легкий соперник, главное не пренебречь им, как обычно наши умеют. Удачи.
Ответить
SunRomeS
1500029756
Нормальный вариант, должны проходить. Удачи!
Ответить
яйва-яйва
1500042593
Нормальный жребий!
Ответить
OfaZavr
1500045265
Непростой соперник, но проходимый.
Ответить
Михайловский Технарь
1500055638
Непростой соперник,но проходимый. Удачи армейцам
Ответить
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