ЦСКА в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов сыграет с греческим АЕКом, «Ницца» встретится с «Аяксом»

Сегодня в Ньоне состоялась жеребьевка третьего отборочного раунда Лиги чемпионов. По ее итогам стало известно, что ЦСКА сыграет с греческим АЕКом.

Путь представителей лиг

ФКСБ (Румыния) – «Виктория» Пльзень (Чехия)

«Ницца» (Франция) – «Аякс» (Голландия)

«Динамо» Киев (Украина) – «Янг Бойз» (Швейцария)

АЕК (Греция) – ЦСКА (Россия)

«Брюгге» (Бельгия) – «Истанбул ББ» (Турция)

Стоит отметить, что первые матчи состоятся 25 и 26 июля, ответные – 1 и 2 августа. Победившие команды выйдут в четвертый отборочный раунд ЛЧ.