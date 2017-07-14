ЦСКА в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов сыграет с греческим АЕКом, «Ницца» встретится с «Аяксом»

Сегодня в Ньоне состоялась жеребьевка третьего отборочного раунда Лиги чемпионов. По ее итогам стало известно, что ЦСКА сыграет с греческим АЕКом.
Путь представителей лиг
ФКСБ (Румыния) – «Виктория» Пльзень (Чехия)
«Ницца» (Франция) – «Аякс» (Голландия)
«Динамо» Киев (Украина) – «Янг Бойз» (Швейцария)
АЕК (Греция) – ЦСКА (Россия)
«Брюгге» (Бельгия) – «Истанбул ББ» (Турция)
Стоит отметить, что первые матчи состоятся 25 и 26 июля, ответные – 1 и 2 августа. Победившие команды выйдут в четвертый отборочный раунд ЛЧ.
Источник: Бомбардир.ру