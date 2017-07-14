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    ЦСКА в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов сыграет с греческим АЕКом, «Ницца» встретится с «Аяксом»

    Сегодня в Ньоне состоялась жеребьевка третьего отборочного раунда Лиги чемпионов. По ее итогам стало известно, что ЦСКА сыграет с греческим АЕКом.

    Путь представителей лиг

    ФКСБ (Румыния) – «Виктория» Пльзень (Чехия)

    «Ницца» (Франция) – «Аякс» (Голландия)

    «Динамо» Киев (Украина) – «Янг Бойз» (Швейцария)

    АЕК (Греция) – ЦСКА (Россия)

    «Брюгге» (Бельгия) – «Истанбул ББ» (Турция)

    Стоит отметить, что первые матчи состоятся 25 и 26 июля, ответные – 1 и 2 августа. Победившие команды выйдут в четвертый отборочный раунд ЛЧ.

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.07.2017 13:20
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    Комментарии32
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      Рейтинг: +748

      Kokmarov 16 июля 2017, 13:20

      играть с позиции силы

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2844

      Nerlinger > Kokmarov 18 июля 2017, 23:35

      С силы говориш... ??? Помнится был уже один Аек или Аик только шведский... да и Спартак в том году обжогся на этих Аиках!!!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 14 июля 2017, 22:44

      Динамо Киев и ЦСКА тут самые сильные из всех.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +13316

      Михайловский Технарь 14 июля 2017, 21:07

      Непростой соперник,но проходимый. Удачи армейцам

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 14 июля 2017, 18:14

      Непростой соперник, но проходимый.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 14 июля 2017, 17:29

      Нормальный жребий!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +13

      dnestryane 14 июля 2017, 16:13

      Удачи! Легкой победы

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +198

      ded-53 14 июля 2017, 16:04

      Греков должны пройти.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +460

      зенит ничто 14 июля 2017, 14:53

      все проходимые!вперед в следующий раунд!всем командам!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2119

      OldenVad 14 июля 2017, 14:22

      Удачи коням!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +179

      Berdchanin 14 июля 2017, 14:12

      как же все циклично . Вест хэм какой то слабой команде год за годом проигрывает в одной и той же стадии, Спартак каждый год вылетал от слабых клубов в первом раунде ЛЕ, ЦСКА играет с АЕКом от которого вылетали года 4 назад . Неужели цикл повторится ? Я надеюсь , что нет

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      Рейтинг: +482

      Тоторо > Berdchanin 14 июля 2017, 14:27

      "Год за годом"? "Каждый год"? Не перебарщивайте, или для Вас 2 года уже вечность?))))

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