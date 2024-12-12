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    Символическая сборная из самых дорогих игроков РПЛ

    Transfermarkt обновил стоимость игроков РПЛ. Символическая сборная из самых дорогих футболистов на своих позициях выглядит так.

    Вратарь: Александр Максименко («Спартак», 4 миллиона евро).

    Защитники: Александр Сильянов («Локомотив», 6), Страхиня Эракович («Зенит», 10), Нино («Зенит», 10), Дуглас Сантос («Зенит», 10).

    Полузащитники: Вильмар Барриос («Зенит», 10), Вендел («Зенит», 20), Эдуард Сперцян («Краснодар», 20).

    Нападающие: Артур («Зенит», 8), Педро («Зенит», 9), Константин Тюкавин («Динамо», 16).

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: Transfermarkt

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    12.12.2024 21:52
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    Комментарии (6)
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    alefreddy
    1734033172
    вот как одни латинос в списке
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    Интерес
    1734035371
    ПРодуют "Акрону" гарантировано-семь человек с ОПЫТОМ этого!!! 77 млн.евро неудачников!!!
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    serhio80
    1734043315
    А возможность продать за указаную стоимость хоть кого-то есть?) из блохастой команды?) да и у тюки явно завышено)
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    The only one
    1734062690
    Вот таким составам прямая дорога в ФНЛ.
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    theonewhoisnotafraidofyou
    1734068048
    Из свинарни самого лузера взяли. А из Зенита два лавочника, сборная от души прям
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    red-white fox
    1734068936
    Артур и Педро дороже Клаудиньо, Глушенкова, Барко, Угальдо?
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