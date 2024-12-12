Символическая сборная из самых дорогих игроков РПЛ

Transfermarkt обновил стоимость игроков РПЛ. Символическая сборная из самых дорогих футболистов на своих позициях выглядит так.

Вратарь: Александр Максименко («Спартак», 4 миллиона евро).

Защитники: Александр Сильянов («Локомотив», 6), Страхиня Эракович («Зенит», 10), Нино («Зенит», 10), Дуглас Сантос («Зенит», 10).

Полузащитники: Вильмар Барриос («Зенит», 10), Вендел («Зенит», 20), Эдуард Сперцян («Краснодар», 20).

Нападающие: Артур («Зенит», 8), Педро («Зенит», 9), Константин Тюкавин («Динамо», 16).

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