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    • В суде рассказали, в чем обвиняют инвестора «Химок» Садыгова

    В суде рассказали, в чем обвиняют инвестора «Химок» Садыгова

    В Головинском районном суде Москвы рассказали, за что бизнесмен и инвестор «Химок» Туфан Садыгов помещен под домашний арест на месяц и 18 суток.

    «По версии следствия, Садыгов Т.А. о и иные лица, действуя в составе организованной преступной группы, заключали фиктивные кредитные договоры по выдаче заведомо невозвратных кредитов фирмам, аффилированными с соучастниками и обращали в свою пользу денежные средства, тем самым причинив банку материалы ущерб в особо крупном размере», – сообщил суд.

    • Ранее стало известно, что бизнесмен Туфан Садыгов был задержан сотрудниками ФСБ. В задержании участвовали 2 машины ОМОНа.
    • 10 декабря в офисах его компании прошли обыски. В этот день предприниматель перестал выходить на связь.
    • «Химки» после 18 туров РПЛ занимают 13-е место в чемпионате России с 16 очками.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: телеграм-канал судов общей юрисдикции Москвы

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    12.12.2024 21:28
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    Комментарии (9)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    qwertyйцукен
    1734031437
    действуя в составе организованной преступной группы,-====== В России таких куча на куче. Везде и повсюду. И даже в министерстве нападения. Тимур Иванов зам министра наворовал миллиарды.А там еще после него шесть генералов в СИЗО оказались. Ну и как с такими кадрами проводить денацификацию демилитаризацию Украины ?
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    Интерес
    1734034804
    "...тем самым причинив банку материалы ущерб в особо крупном размере».Шо за бессвязный бред???
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    Марк Аврелий!
    1734037336
    — А вы знаете, Садыгова снимают — За разврат его, за пьянство, за дебош! — Кстати, вашего соседа забирают, негодяя, Потому что он на Берию похож!
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    The only one
    1734063432
    Так бизнесмен или по жизни мошенник? Определитесь уж...
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    САДЫЧОК
    1734068901
    С государством не шутят.
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