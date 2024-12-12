В суде рассказали, в чем обвиняют инвестора «Химок» Садыгова

В Головинском районном суде Москвы рассказали, за что бизнесмен и инвестор «Химок» Туфан Садыгов помещен под домашний арест на месяц и 18 суток.

«По версии следствия, Садыгов Т.А. о и иные лица, действуя в составе организованной преступной группы, заключали фиктивные кредитные договоры по выдаче заведомо невозвратных кредитов фирмам, аффилированными с соучастниками и обращали в свою пользу денежные средства, тем самым причинив банку материалы ущерб в особо крупном размере», – сообщил суд.

Ранее стало известно, что бизнесмен Туфан Садыгов был задержан сотрудниками ФСБ. В задержании участвовали 2 машины ОМОНа.

10 декабря в офисах его компании прошли обыски. В этот день предприниматель перестал выходить на связь.

«Химки» после 18 туров РПЛ занимают 13-е место в чемпионате России с 16 очками.

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