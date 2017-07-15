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    «Если никого не купим, то вы будете нашим усилением». Как ЦСКА пытается сохранить фанатов


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    Голосов: 10
    15.07.2017 14:50
    ЦСКА провел вторую встречу с болельщиками на новой арене, куда никто не ходит. Александр Плеханов добрался до стадиона и узнал, что клуб обсуждает со своими фанатами общие проблемы.

    Круче «Спартака»

    Армейцы провели вручение серебряных медалей перед фанатами, а заодно и ответили на их вопросы в неформальной обстановке. «Мы делаем это перед вами, а другие клубы – нет», – настраивали болельщиков с явным намеком на «Спартак». Главные конкуренты свою церемонию сделали в закрытом режиме, а некоторые специально приглашенные фанаты «Фратрии» отказались от посещения из солидарности к остальным.

    ЦСКА наградил не только футболистов, но и главных болельщиков команды. Те тоже приготовили подарок, одев Виктора Гончаренко в подаренную футболку. Акинфеев отдал приз лучшему игроку сезона по версии болельщиков Марио Фернандесу. Клуб рассказал про объединение с женской командой. Головин пообещал остаться в Москве до возвращения золота. Новостей и шуток было много, но главными вопросами встречи оказались проблемы.

    Новая арена ЦСКА в среднем заполняется на 14500 человек при вместимости в 30000. Генеральному директору ЦСКА Роману Бабаеву пришлось не только объяснять фанатам, почему нужно ходить на стадион, но и оправдываться за клубные недочеты.

    Чай за 100 рублей

    Матчи прошлого сезона получились адовыми для приезжих фанатов ЦСКА. На стадион не пускали ни с какими рюкзаками, которые заставляли сдавать в камеры хранения. К самим этим камерам выстраивались огромные очереди. Люди опаздывали на автобусы и поезда, ругались и больше не приезжали. «Мы договорились с полицией о послаблениях. Теперь на трибуны можно будет попасть с сумками и маленькими портфелями после их досмотра», – рассказывал Бабаев.

    Даже эти нововведения могут рухнуть, если болельщики продолжат баловаться с файерами. В ЦСКА говорят, что полиция готова пойти на уступки только в случае полного соблюдения закона. С нового сезона за огонь на трибунах будут наказывать еще сильнее, а диалог становится еще сложнее. Такого перформанса, как на матчах со «Спартаком» и «Зенитом», стадион ЦСКА больше не ждет.

    С ценами на еду внутри самой арены все тоже плохо. У ЦСКА скудный ассортимент продуктов. Его пообещали расширить. Стоимость варьируется от 50 до 250 рублей, но обычный чай не купишь дешевле сотни. Клуб обещает увеличить количество фудкортов, а сам Бабаев – лично проконтролировать ценообразование на арене. Еще из ближайших запланированных нововведений анонсировали клубный музей. Его откроют примерно через полтора года.

    Холод и боль

    Главная проблема армейской арены решена не будет. На стадионе холодно даже летом, но никакого подогрева сидений и технологичной крыши не предвидится. «Сложные технологические решения невозможны из-за нехватки ресурсов. Можем добавить только больше теплых фудкортов. Все остальное мы хотим, но сделать не способны», – так отреагировал на ситуацию Бабаев. ЦСКА по-прежнему придется жить без аншлага.

    Прошлой зимой дошло до того, что на холодный матч с «Оренбургом» пришли всего пять тысяч болельщиков. Столько же, например, было на гостевой игре ЦСКА с «Енисеем» в Кубке России, где красноярцы сенсационно прошли дальше. Для новой армейской арены такие низкие показатели – провал. Отбивать вкладываемые средства невозможно, а фанаты страдают. В такой ситуации болельщики жалуются даже на сравнительно невысокие цены по абонементам.

    При этом в конкуренции с тем же «Спартаком» фанаты ЦСКА живут в ценовой сказке. Самый дешевый абонемент на сезон спартаковцы продают за 16150 рублей. У ЦСКА годовые места с хорошим обзором стоят 21280, а не привередливые фанаты могут найти и за 7000. «Мы оставили цены на уровне прошлого сезона. Это уже победа, ведь растут расходы. Вы же хотите, чтобы ЦСКА все-таки покупал новых игроков?» – спрашивает клуб у фанатов. Зато на домашней арене «Спартака» можно наслаждаться футболом и зимой.

    Скрытый потенциал

    ЦСКА не разбрасывается фанатской базой и пытается ее расширить. Через стадион пока не получается. Зато болельщикам показывают доверие и признание. С приходом Гончаренко между командой и фанатами начался диалог. На просьбу о нескольких открытых тренировках в новом сезоне главный тренер ЦСКА ответил согласием. Фанаты рады и больше не пинают штаб баннерами, как это было при Слуцком.

    С перебоями, но все важные мероприятия транслирует для болельщиков клубный канал на YouTube. На билеты периодически вводятся ценовые льготы и акции. Перед матчами сделали новую программу, а в клубном магазине обещают устраивать автограф-сессии с игроками. Поэтому какая-то часть болельщиков все-таки готова и дальше терпеливо ждать устранения недоработок. Тем более что самому ЦСКА сейчас сложно. Постройка стадиона сильно ударила по командному бюджету, где и так давно не водилось много миллионов.

    У ЦСКА нет больших денег ни на что. Сейчас клуб забыл про трансферный рынок и только отдает футболистов. «Ведутся переговоры с потенциальными новичками, но в современном футболе тяжело найти качественных игроков за адекватные деньги. Если мы никого не купим, то болельщики будут нашим усилением», – открыто говорят в команде. От фанатов ЦСКА тоже ждет большего. Их поддержка всегда может прогрессировать и без серьезных вложений. В ответ клуб обещает согревать их результатами.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ПФК ЦСКА
    Рейтинг: 2 Голосов: 10
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +393

      Егор Велунов 15 июля 2017, 19:04

      Холод для настоящего болельщика не проблема, был на матчах в Лужниках. например СССР - Финляндия при снегопаде вначале ноября, и тогда о подогретых креслах не мечтали. А небольшие сумки надо дать пронести.а файеры запускать вредительство. когда из-за какого-то идиота останавливают встречу. то его надо лишать права посещать стадионы.

      0
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 15 июля 2017, 16:42

      Это Акинфеев со своей киевской женой?)

      0
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      Рейтинг: +283

      Dmirubo 14 июля 2017, 20:50

      Болею за ЦСКА с 2002 года. :)

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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex > Dmirubo 15 июля 2017, 16:43

      Я за "Спартак" с 1983!

      0
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      ...
      Рейтинг: +415

      Влад-20 > Dmirubo 15 июля 2017, 17:55

      а до этого за кого ?

      0
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      Рейтинг: +244

      007abdul007 14 июля 2017, 16:31

      "Зато на домашней арене «Спартака» можно наслаждаться футболом и зимой."
      ну ну, продуваемая всеми ветрами тушинского поля

      0
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      Рейтинг: +54

      Alexs1997 14 июля 2017, 10:40

      Армейцы провели вручение серебряных медалей перед фанатами, а заодно и ответили на их вопросы в неформальной обстановке. «Мы делаем это перед вами, а другие клубы – нет», – настраивали болельщиков с явным намеком на «Спартак».

      Мы праздновали своё чемпионство на поле после матча с Тереком, а Вы НЕТ!!!!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo > Alexs1997 14 июля 2017, 18:19

      в следующем сезоне увидим,как закрепится чемпионство ...

      0
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      ...
      Рейтинг: +593

      СашкаГуров > Alexs1997 14 июля 2017, 20:00

      или в туле , как истинные твари!!! свиньи

      1
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      Рейтинг: +54

      Alexs1997 > СашкаГуров 17 июля 2017, 08:22

      Или свиньям проиграть две встречи в сезоне, ееееееееееее, бесценно!!!!!!!!!!!!!!!!

      -1
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      ...
      Рейтинг: +593

      СашкаГуров > Alexs1997 17 июля 2017, 13:15

      а 7 лет сосать у коней нравилось????

      0
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      ...
      Рейтинг: +54

      Alexs1997 > СашкаГуров 28 июля 2017, 22:29

      Сейчас бы что-то весомого сказать, а не херню.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +73

      7582145698 14 июля 2017, 10:36

      Успехов ГЕЛ и ЦСКА.

      2
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      Рейтинг: +952

      Николай Живоглядов 14 июля 2017, 10:24

      Трансляцию для остальных фанатов хорошую провели, конечно. То звук отстойный весь эфир, то на вопросах от болельщиков все зависло и закрылось. Браво

      0
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      Рейтинг: +91

      Godric > Николай Живоглядов 14 июля 2017, 11:47

      Надо было на встречу приходить, Николай

      1
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      Рейтинг: +441

      PFC CSKA MOSCOW > Godric 14 июля 2017, 16:52

      Это совсем не проблема, если живёшь, например, в ЯНАО

      1
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      Рейтинг: +295

      Эд1970 14 июля 2017, 10:20

      Верю в команду.

      1
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      Рейтинг: +19

      Марфа > Эд1970 15 июля 2017, 08:46

      То же болею за Коней

      0
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      Рейтинг: +163

      moneyonstart 14 июля 2017, 10:04

      У-уважение. Нет денег, а держатся в топе. Так держать.

      6
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      Рейтинг: +24996

      bset > moneyonstart 14 июля 2017, 10:12

      Надолго ли хватит?... Каждый раз все тяжелее и тяжелее...

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      Рейтинг: +348

      sergeyshubin > bset 14 июля 2017, 20:19

      Ну так то каждый год со счетов списывают, а они все равно ниже второго места не опускаются(за редким исключением)

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