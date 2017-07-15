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  • «Если никого не купим, то вы будете нашим усилением». Как ЦСКА пытается сохранить фанатов

«Если никого не купим, то вы будете нашим усилением». Как ЦСКА пытается сохранить фанатов

Круче «Спартака»

Армейцы провели вручение серебряных медалей перед фанатами, а заодно и ответили на их вопросы в неформальной обстановке. «Мы делаем это перед вами, а другие клубы – нет», – настраивали болельщиков с явным намеком на «Спартак». Главные конкуренты свою церемонию сделали в закрытом режиме, а некоторые специально приглашенные фанаты «Фратрии» отказались от посещения из солидарности к остальным.

ЦСКА наградил не только футболистов, но и главных болельщиков команды. Те тоже приготовили подарок, одев Виктора Гончаренко в подаренную футболку. Акинфеев отдал приз лучшему игроку сезона по версии болельщиков Марио Фернандесу. Клуб рассказал про объединение с женской командой. Головин пообещал остаться в Москве до возвращения золота. Новостей и шуток было много, но главными вопросами встречи оказались проблемы.

Новая арена ЦСКА в среднем заполняется на 14500 человек при вместимости в 30000. Генеральному директору ЦСКА Роману Бабаеву пришлось не только объяснять фанатам, почему нужно ходить на стадион, но и оправдываться за клубные недочеты.

Чай за 100 рублей

Матчи прошлого сезона получились адовыми для приезжих фанатов ЦСКА. На стадион не пускали ни с какими рюкзаками, которые заставляли сдавать в камеры хранения. К самим этим камерам выстраивались огромные очереди. Люди опаздывали на автобусы и поезда, ругались и больше не приезжали. «Мы договорились с полицией о послаблениях. Теперь на трибуны можно будет попасть с сумками и маленькими портфелями после их досмотра», – рассказывал Бабаев.

Даже эти нововведения могут рухнуть, если болельщики продолжат баловаться с файерами. В ЦСКА говорят, что полиция готова пойти на уступки только в случае полного соблюдения закона. С нового сезона за огонь на трибунах будут наказывать еще сильнее, а диалог становится еще сложнее. Такого перформанса, как на матчах со «Спартаком» и «Зенитом», стадион ЦСКА больше не ждет.

С ценами на еду внутри самой арены все тоже плохо. У ЦСКА скудный ассортимент продуктов. Его пообещали расширить. Стоимость варьируется от 50 до 250 рублей, но обычный чай не купишь дешевле сотни. Клуб обещает увеличить количество фудкортов, а сам Бабаев – лично проконтролировать ценообразование на арене. Еще из ближайших запланированных нововведений анонсировали клубный музей. Его откроют примерно через полтора года.

Холод и боль

Главная проблема армейской арены решена не будет. На стадионе холодно даже летом, но никакого подогрева сидений и технологичной крыши не предвидится. «Сложные технологические решения невозможны из-за нехватки ресурсов. Можем добавить только больше теплых фудкортов. Все остальное мы хотим, но сделать не способны», – так отреагировал на ситуацию Бабаев. ЦСКА по-прежнему придется жить без аншлага.

Прошлой зимой дошло до того, что на холодный матч с «Оренбургом» пришли всего пять тысяч болельщиков. Столько же, например, было на гостевой игре ЦСКА с «Енисеем» в Кубке России, где красноярцы сенсационно прошли дальше. Для новой армейской арены такие низкие показатели – провал. Отбивать вкладываемые средства невозможно, а фанаты страдают. В такой ситуации болельщики жалуются даже на сравнительно невысокие цены по абонементам.

При этом в конкуренции с тем же «Спартаком» фанаты ЦСКА живут в ценовой сказке. Самый дешевый абонемент на сезон спартаковцы продают за 16150 рублей. У ЦСКА годовые места с хорошим обзором стоят 21280, а не привередливые фанаты могут найти и за 7000. «Мы оставили цены на уровне прошлого сезона. Это уже победа, ведь растут расходы. Вы же хотите, чтобы ЦСКА все-таки покупал новых игроков?» – спрашивает клуб у фанатов. Зато на домашней арене «Спартака» можно наслаждаться футболом и зимой.

Скрытый потенциал

ЦСКА не разбрасывается фанатской базой и пытается ее расширить. Через стадион пока не получается. Зато болельщикам показывают доверие и признание. С приходом Гончаренко между командой и фанатами начался диалог. На просьбу о нескольких открытых тренировках в новом сезоне главный тренер ЦСКА ответил согласием. Фанаты рады и больше не пинают штаб баннерами, как это было при Слуцком.

С перебоями, но все важные мероприятия транслирует для болельщиков клубный канал на YouTube. На билеты периодически вводятся ценовые льготы и акции. Перед матчами сделали новую программу, а в клубном магазине обещают устраивать автограф-сессии с игроками. Поэтому какая-то часть болельщиков все-таки готова и дальше терпеливо ждать устранения недоработок. Тем более что самому ЦСКА сейчас сложно. Постройка стадиона сильно ударила по командному бюджету, где и так давно не водилось много миллионов.

У ЦСКА нет больших денег ни на что. Сейчас клуб забыл про трансферный рынок и только отдает футболистов. «Ведутся переговоры с потенциальными новичками, но в современном футболе тяжело найти качественных игроков за адекватные деньги. Если мы никого не купим, то болельщики будут нашим усилением», – открыто говорят в команде. От фанатов ЦСКА тоже ждет большего. Их поддержка всегда может прогрессировать и без серьезных вложений. В ответ клуб обещает согревать их результатами.

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Россия. Премьер-лига Россия ЦСКА
Комментарии (21)
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moneyonstart
1500015865
У-уважение. Нет денег, а держатся в топе. Так держать.
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Эд1970
1500016845
Верю в команду.
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Николай Живоглядов
1500017053
Трансляцию для остальных фанатов хорошую провели, конечно. То звук отстойный весь эфир, то на вопросах от болельщиков все зависло и закрылось. Браво
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7582145698
1500017764
Успехов ГЕЛ и ЦСКА.
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Alexs1997
1500018046
Армейцы провели вручение серебряных медалей перед фанатами, а заодно и ответили на их вопросы в неформальной обстановке. «Мы делаем это перед вами, а другие клубы – нет», – настраивали болельщиков с явным намеком на «Спартак». Мы праздновали своё чемпионство на поле после матча с Тереком, а Вы НЕТ!!!!
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007abdul007
1500039071
"Зато на домашней арене «Спартака» можно наслаждаться футболом и зимой." ну ну, продуваемая всеми ветрами тушинского поля
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Dmirubo
1500054632
Болею за ЦСКА с 2002 года. :)
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sir_Alex
1500126167
Это Акинфеев со своей киевской женой?)
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Егор Велунов
1500134665
Холод для настоящего болельщика не проблема, был на матчах в Лужниках. например СССР - Финляндия при снегопаде вначале ноября, и тогда о подогретых креслах не мечтали. А небольшие сумки надо дать пронести.а файеры запускать вредительство. когда из-за какого-то идиота останавливают встречу. то его надо лишать права посещать стадионы.
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