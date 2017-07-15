«Если никого не купим, то вы будете нашим усилением». Как ЦСКА пытается сохранить фанатов

Круче «Спартака»

Армейцы провели вручение серебряных медалей перед фанатами, а заодно и ответили на их вопросы в неформальной обстановке. «Мы делаем это перед вами, а другие клубы – нет», – настраивали болельщиков с явным намеком на «Спартак». Главные конкуренты свою церемонию сделали в закрытом режиме, а некоторые специально приглашенные фанаты «Фратрии» отказались от посещения из солидарности к остальным.

ЦСКА наградил не только футболистов, но и главных болельщиков команды. Те тоже приготовили подарок, одев Виктора Гончаренко в подаренную футболку. Акинфеев отдал приз лучшему игроку сезона по версии болельщиков Марио Фернандесу. Клуб рассказал про объединение с женской командой. Головин пообещал остаться в Москве до возвращения золота. Новостей и шуток было много, но главными вопросами встречи оказались проблемы.

Новая арена ЦСКА в среднем заполняется на 14500 человек при вместимости в 30000. Генеральному директору ЦСКА Роману Бабаеву пришлось не только объяснять фанатам, почему нужно ходить на стадион, но и оправдываться за клубные недочеты.

Чай за 100 рублей

Матчи прошлого сезона получились адовыми для приезжих фанатов ЦСКА. На стадион не пускали ни с какими рюкзаками, которые заставляли сдавать в камеры хранения. К самим этим камерам выстраивались огромные очереди. Люди опаздывали на автобусы и поезда, ругались и больше не приезжали. «Мы договорились с полицией о послаблениях. Теперь на трибуны можно будет попасть с сумками и маленькими портфелями после их досмотра», – рассказывал Бабаев.

Даже эти нововведения могут рухнуть, если болельщики продолжат баловаться с файерами. В ЦСКА говорят, что полиция готова пойти на уступки только в случае полного соблюдения закона. С нового сезона за огонь на трибунах будут наказывать еще сильнее, а диалог становится еще сложнее. Такого перформанса, как на матчах со «Спартаком» и «Зенитом», стадион ЦСКА больше не ждет.

С ценами на еду внутри самой арены все тоже плохо. У ЦСКА скудный ассортимент продуктов. Его пообещали расширить. Стоимость варьируется от 50 до 250 рублей, но обычный чай не купишь дешевле сотни. Клуб обещает увеличить количество фудкортов, а сам Бабаев – лично проконтролировать ценообразование на арене. Еще из ближайших запланированных нововведений анонсировали клубный музей. Его откроют примерно через полтора года.

Холод и боль

Главная проблема армейской арены решена не будет. На стадионе холодно даже летом, но никакого подогрева сидений и технологичной крыши не предвидится. «Сложные технологические решения невозможны из-за нехватки ресурсов. Можем добавить только больше теплых фудкортов. Все остальное мы хотим, но сделать не способны», – так отреагировал на ситуацию Бабаев. ЦСКА по-прежнему придется жить без аншлага.

Прошлой зимой дошло до того, что на холодный матч с «Оренбургом» пришли всего пять тысяч болельщиков. Столько же, например, было на гостевой игре ЦСКА с «Енисеем» в Кубке России, где красноярцы сенсационно прошли дальше. Для новой армейской арены такие низкие показатели – провал. Отбивать вкладываемые средства невозможно, а фанаты страдают. В такой ситуации болельщики жалуются даже на сравнительно невысокие цены по абонементам.

При этом в конкуренции с тем же «Спартаком» фанаты ЦСКА живут в ценовой сказке. Самый дешевый абонемент на сезон спартаковцы продают за 16150 рублей. У ЦСКА годовые места с хорошим обзором стоят 21280, а не привередливые фанаты могут найти и за 7000. «Мы оставили цены на уровне прошлого сезона. Это уже победа, ведь растут расходы. Вы же хотите, чтобы ЦСКА все-таки покупал новых игроков?» – спрашивает клуб у фанатов. Зато на домашней арене «Спартака» можно наслаждаться футболом и зимой.

Скрытый потенциал

ЦСКА не разбрасывается фанатской базой и пытается ее расширить. Через стадион пока не получается. Зато болельщикам показывают доверие и признание. С приходом Гончаренко между командой и фанатами начался диалог. На просьбу о нескольких открытых тренировках в новом сезоне главный тренер ЦСКА ответил согласием. Фанаты рады и больше не пинают штаб баннерами, как это было при Слуцком.

С перебоями, но все важные мероприятия транслирует для болельщиков клубный канал на YouTube. На билеты периодически вводятся ценовые льготы и акции. Перед матчами сделали новую программу, а в клубном магазине обещают устраивать автограф-сессии с игроками. Поэтому какая-то часть болельщиков все-таки готова и дальше терпеливо ждать устранения недоработок. Тем более что самому ЦСКА сейчас сложно. Постройка стадиона сильно ударила по командному бюджету, где и так давно не водилось много миллионов.

У ЦСКА нет больших денег ни на что. Сейчас клуб забыл про трансферный рынок и только отдает футболистов. «Ведутся переговоры с потенциальными новичками, но в современном футболе тяжело найти качественных игроков за адекватные деньги. Если мы никого не купим, то болельщики будут нашим усилением», – открыто говорят в команде. От фанатов ЦСКА тоже ждет большего. Их поддержка всегда может прогрессировать и без серьезных вложений. В ответ клуб обещает согревать их результатами.

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