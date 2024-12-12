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    Инвестору «Химок» Садыгову избрали меру пресечения

    Суд сегодня избрал меру пресечения для инвестора «Химок» Туфана Садыгова.

    Функционер отправлен под домашний арест.

    • Ранее стало известно, что бизнесмен Туфан Садыгов был задержан сотрудниками ФСБ. В задержании участвовали 2 машины ОМОНа. Садыгова обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.
    • 10 декабря в офисах его компании прошли обыски. В этот день предприниматель перестал выходить на связь.
    • «Химки» после 18 туров РПЛ занимают 13-е место в чемпионате России с 16 очками.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Бомбардир»

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    12.12.2024 21:12
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    Комментарии (3)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    ...уефан
    1734027802
    ...на такой киче можно чалиться)...
    Ответить
    Spartak_forv@
    1734029307
    Такими темпами его скоро наградят!
    Ответить
    Интерес
    1734034583
    Мая не сбежит,моя якорь Расия-кулуб "Химка".
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