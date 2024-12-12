«Но футбольную команду ты, пожалуйста, не трожь»: рэперы вступились за «Крылья Советов» на фоне разбирательств Федорищева

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев опубликовал рэп, который ему прислали.

В треке авторы выражают недовольство, что чиновник влезает в деятельность «Крыльев Советов». В тексте встречаются такие слова: «местечковые предъявы, федеральные понты» и «но футбольную команду ты, пожалуйста, не трожь».

Ранее Федорищев заявил, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей за помощь в судействе. Он рассказал, что об этом ему сообщил один из функционеров клуба, имя которого не привел.

Федорищев обратился в прокуратуру с просьбой провести проверку решений по госфинансированию футбола, которые были приняты при бывшем главе региона Дмитрии Азарове. Также он просил проверить сделки агентской группы Павла Андреева, связанные с «Крыльями Советов».

Несколько дней назад Федорищев попросил «Крылья Советов» поздравить «Акрон» в телеграме с победой над «Зенитом».

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