«Ювентус» готов продать Бонуччи за 50 миллионов

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи может быть продан за 50 миллионов евро, сообщает Corriere dello Sport. Известно, что в его услугах заинтересованы «Милан», «Челси», «Манчестер Сити» и «Барселона». Действующий контракт 30-летнего игрока с туринским клубом рассчитан до конца сезона-2020/21.

«Милан» достиг договоренности с Бонуччи по условиям личного контракта, по которому его годовая зарплата составит 7 миллионов евро в год. Со стороны миланского клуба в сделку могут быть включены защитники Алессио Романьоли и Маттиа Де Шильо.