«Ювентус» готов продать Бонуччи за 50 миллионов

Всё очень противоречиво...В принципе Бон отдал лучшие годы Юве,который подметил его в Дженуа и вырастил его в профессионала экстракласса,и за это ему респект и уважуха...Возможна в Юве он уже теряет мотивацию...Для дальнейшего роста ему нужен новый вызов...По личным соображениям он отказался от других лиг...Да и денег надо заработать наперёд...Неизвестно что будет после карьеры футболиста...А из Де Шильо в своё время говорили может вырасти новый Мальдини...А Юве умеет выращивать профессионалов экстракласса...
Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи может быть продан за 50 миллионов евро, сообщает Corriere dello Sport. Известно, что в его услугах заинтересованы «Милан», «Челси», «Манчестер Сити» и «Барселона». Действующий контракт 30-летнего игрока с туринским клубом рассчитан до конца сезона-2020/21.
«Милан» достиг договоренности с Бонуччи по условиям личного контракта, по которому его годовая зарплата составит 7 миллионов евро в год. Со стороны миланского клуба в сделку могут быть включены защитники Алессио Романьоли и Маттиа Де Шильо.