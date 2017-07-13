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    «Ювентус» готов продать Бонуччи за 50 миллионов

    Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи может быть продан за 50 миллионов евро, сообщает Corriere dello Sport. Известно, что в его услугах заинтересованы «Милан», «Челси», «Манчестер Сити» и «Барселона». Действующий контракт 30-летнего игрока с туринским клубом рассчитан до конца сезона-2020/21.

    «Милан» достиг договоренности с Бонуччи по условиям личного контракта, по которому его годовая зарплата составит 7 миллионов евро в год. Со стороны миланского клуба в сделку могут быть включены защитники Алессио Романьоли и Маттиа Де Шильо.

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.07.2017 08:54
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +57

      АнтонзаЮве 13 июля 2017, 21:13

      Всё очень противоречиво...В принципе Бон отдал лучшие годы Юве,который подметил его в Дженуа и вырастил его в профессионала экстракласса,и за это ему респект и уважуха...Возможна в Юве он уже теряет мотивацию...Для дальнейшего роста ему нужен новый вызов...По личным соображениям он отказался от других лиг...Да и денег надо заработать наперёд...Неизвестно что будет после карьеры футболиста...А из Де Шильо в своё время говорили может вырасти новый Мальдини...А Юве умеет выращивать профессионалов экстракласса...

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      Рейтинг: +93

      Rorschach krym 13 июля 2017, 12:40

      В Милан??? Это не предательство ли будет?

      0
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      Рейтинг: +57

      АнтонзаЮве > Rorschach krym 13 июля 2017, 21:12

      Возможно нет?!?!?!)))... ДА вроде Юве и Милан не принципиальные соперники...грубо говоря Север дружит против Центра и Юга Италии...

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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 13 июля 2017, 11:35

      наверно руководство юве очень сильно расстроила игра юве в обороне в финале ЛЧ.

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      Рейтинг: +136

      Avatar 2 13 июля 2017, 11:01

      будет торг , но будет продан

      0
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      Рейтинг: +800

      forward33 13 июля 2017, 09:55

      Сомневаюсь, что уйдёт в Милан, если его челси и сити не продали, то конкуренту вряд ли

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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 13 июля 2017, 09:51

      Воу-воу! Остановитесь!

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      Рейтинг: +169

      TY13R 13 июля 2017, 09:15

      только больные на голову люди купят пенсионера за такие деньги....

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > TY13R 13 июля 2017, 09:36

      этот пенсионер еще три года будет одним из лучших и 50 лямов того стоят

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