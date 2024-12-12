Ахметов не перейдет в «Рубин» – его все устраивает в «Зените»

Полузащитник «Зенита» Ильзат Ахметов не планирует возвращаться в «Рубин».

«Ахметова все устраивает в «Зените»: 26-летний хавбек не хочет никуда переезжать.

Летом Ильзат получил травму проводящей мышцы бедра, а осенью произошел ее рецидив. С этим связано то, что он мало играл. Сергей Семак верит в футболиста, а сам Ахметов рассчитывает доказать свою состоятельность в весенней части сезона», – написал источник.

В этом сезоне у Ахметова 9 матчей.

В системе «Рубина» Ильзат был в 2014-2018 годах.

На счету игрока 9 матчей за сборную России.

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