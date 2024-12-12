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    • Ахметов не перейдет в «Рубин» – его все устраивает в «Зените»

    Ахметов не перейдет в «Рубин» – его все устраивает в «Зените»

    Полузащитник «Зенита» Ильзат Ахметов не планирует возвращаться в «Рубин».

    «Ахметова все устраивает в «Зените»: 26-летний хавбек не хочет никуда переезжать.

    Летом Ильзат получил травму проводящей мышцы бедра, а осенью произошел ее рецидив. С этим связано то, что он мало играл. Сергей Семак верит в футболиста, а сам Ахметов рассчитывает доказать свою состоятельность в весенней части сезона», – написал источник.

    • В этом сезоне у Ахметова 9 матчей.
    • В системе «Рубина» Ильзат был в 2014-2018 годах.
    • На счету игрока 9 матчей за сборную России.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    12.12.2024 23:02
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    Комментарии (15)
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    Вомбат
    1734035349
    Все устраивает? Охотно верю, что него и таких, как он, деньги - это действительно все.
    Ответить
    Айболид
    1734035772
    Жаль .
    Ответить
    DMитрий
    1734036026
    Таити, Таити… Не были мы ни в какой Таити! Нас и здесь неплохо кормят!
    Ответить
    raritet
    1734037898
    Классика жанра: Газпром всех накормит, Газпром всех обует....
    Ответить
    Cleaner
    1734038894
    Переезжать из Питера и клуба, где платят халявное баблище в Казань в нищий Рубин? ДУРАКОВ НЕТ!!!...)))
    Ответить
    serhio80
    1734045923
    Ну там и дельфина всё устраивает) лавка полируется, бразилы бесятся)
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    Борис34684
    1734056550
    Смысл куда то переходить, лавка уж больно тёплая, да и бакланы на голову ни серут, крыша есть.
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    The only one
    1734062887
    Долечится, признают инвалидом. И будет газпрём повышенный пенсион выплачивать пока не закопают. А вы про какой то Рубин говорите...
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    biber.ru
    1734064171
    Хитрый киргиз.
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    theonewhoisnotafraidofyou
    1734066654
    Семака бы с этим сбродом отдать в Рубин, и взять нормального тренера, который в чувства игроков приведёт
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