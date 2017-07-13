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    Самые дорогие клубы мира. «МЮ» обогнал «Барселону» и «Реал», но проиграл бейсболу


    3.8
    Голосов: 4
    13.07.2017 16:30
    «Бомбардир» показывает, какие спортивные команды ценятся больше всех и сколько среди них футбольных.

    Популярное издание Forbes провело исследование среди спортивных клубов: сюда вошли представители различных видов спорта – футбола, американского футбола (НФЛ), бейсбола (МЛБ), баскетбола (НБА), хоккея (НХЛ), «Формулы-1» и Nascar. Причем впервые составленный компанией рейтинг формировался исходя не из общего заработка, а по степени влияния и известности в спортивном мире.

    Например, по мнению Forbes, Криштиану Роналду является самым высокооплачиваемым спортсменом мира, потому что помимо контракта он связан со множеством спонсоров. Точно так же рейтинг компаний, занимающихся экипировкой, возглавил Nike, взаимодействующий с самыми известными мировыми брендами.

    В числе 50 самых дорогих спортивных клубов за 2017 год всего семь футбольных. В топ-10 не вошли «Бавария», «Манчестер Сити», «Арсенал» и «Челси» – они есть в топ-50. Три футбольных клуба занимают место в десятке.

    Пройди опрос и помоги Бомбардиру стать лучше

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3.8 Голосов: 4
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    Комментарии5
    ...
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      Рейтинг: +13

      Don Don 14 июля 2017, 06:03

      охооо

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4604

      Бомбардиръ 14 июля 2017, 01:09

      Получается, что некоторые целые государства просили кредит в сумме, аналогичной цене одной команды из той десятки, чтобы поправить своё финансовое положение... И даже меньше просили...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +590

      mihail1980 13 июля 2017, 18:04

      интересно на каком месте наши футбольные клубы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +233

      igormaddog 13 июля 2017, 17:55

      МЮ и в футболе вернет свои лидирующие позиции!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +737

      Тони Монтана Б 13 июля 2017, 17:23

      Неожиданно...

      0
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