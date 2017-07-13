Самые дорогие клубы мира. «МЮ» обогнал «Барселону» и «Реал», но проиграл бейсболу

Популярное издание Forbes провело исследование среди спортивных клубов: сюда вошли представители различных видов спорта – футбола, американского футбола (НФЛ), бейсбола (МЛБ), баскетбола (НБА), хоккея (НХЛ), «Формулы-1» и Nascar. Причем впервые составленный компанией рейтинг формировался исходя не из общего заработка, а по степени влияния и известности в спортивном мире.

Например, по мнению Forbes, Криштиану Роналду является самым высокооплачиваемым спортсменом мира, потому что помимо контракта он связан со множеством спонсоров. Точно так же рейтинг компаний, занимающихся экипировкой, возглавил Nike, взаимодействующий с самыми известными мировыми брендами.

В числе 50 самых дорогих спортивных клубов за 2017 год всего семь футбольных. В топ-10 не вошли «Бавария», «Манчестер Сити», «Арсенал» и «Челси» – они есть в топ-50. Три футбольных клуба занимают место в десятке.

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