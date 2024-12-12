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    Дзюба назвал самое счастливое событие года

    Нападающий «Акрона» Артем Дзюба выделил главные события 2024 года.

    «Самое счастливое событие года? Ни одного поражения от «Зенита» за год: две победы с «Локомотивом» и победа с «Акроном». Первую игру с «Акроном» с «Зенитом» я не доиграл из-за травмы – счeт был 0:0. А в Кубке я не участвовал. Поэтому за год ни одного поражения от «Зенита», пока я был на поле.

    Что больше всего разочаровало? Отношение отдельных людей из «Локо». Но об этом я уже рассказывал», – сказал Дзюба.

    • У Дзюбы в сезоне за «Акрон» 11 матчей, 3 гола, 3 ассиста.
    • Контракт до лета.
    • «Акрон» идет в РПЛ 9-м.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: Sport24

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    12.12.2024 20:54
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    Комментарии (3)
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    ...уефан
    1734026899
    ...да пошёл ты уже! Достал(...
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    qwertyйцукен
    1734032140
    самое счастливое событие года--- Про драчилово при виде Марии Орзул на экране телевизора забыл.
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