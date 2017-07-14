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Бонуччи прибыл в офис «Милана»

14 июля 2017, 15:38
15

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи продолжит карьеру в «Милане». 30-летний футболист уже прибыл в офис красно-черных. В ближайшее время игрок сборной Италии подпишет контракт с «россонери».

Ранее сообщалось, что соглашение Бонуччи с «Миланом» будет рассчитано до 2022 года, а его заработная плата в новой команде составит 6,5 миллиона евро в год.

«Ювентус» хочет получить за Бонуччии 40 миллионов. В сделку может быть включен защитник миланцев Маттиа Де Шильо.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Goal.com
Италия. Серия А Милан Ювентус Бонуччи Леонардо
Комментарии (15)
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STAFOR13
1500036999
лучше бы он в Челси или Реал перешёл... жаль что Юве его отпустил, ведь ЦЗ уже нет хорошего уровня, Кьеллини уже 33 в августе, ну хоть Ругани наиграют, надеюсь и из Реал Сосьедада купят Мартинеса, тогда ещё можно играть в 2 центральных долгие годы с Ругани.
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kanosa
1500038144
Нормальный трансфер для всей Италии. Растет Милан - растет вся серия А
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Danish Dynamite
1500038146
Ну что,кто там про утятину говорил? Отличный выбор и игрока,и клуба.Вокруг него можно строить команду.В свое время Индзаги перешел так же из Юве.Что стало-с этого и начался тот Милан,кому равным в 2000 мало кто был. Сам Бонуччи там должен выйти из тени Кьеллини и стать если не капитаном,то лидером уж точно.Отличный трансфер!!Рад,что Милан возрождается.
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hevbn 28
1500038561
Я так понимаю уход Леонардо из Юве. связан с конфликтом, который был у него зимой с Аллегри тогда эту историю удалось как то замять , но видно не совсем , немного странно , что он переходит в Милан , а не например в Челси , или в Турине совсем уже никого за соперников не считают. А Милан безусловно выигрывает с приобретением Бонуччи, у них в прошлом сезоне были сложности в центре обороны, только вот мы совсем не знаем как будет выглядеть Бонуччи играя с новыми партнерами по команде , все таки он лет семь играл примерно с одними и теми же партнерами и в сборной и клубе.А играть за Ювентус в Италии совсем другое дело чем играть за любую другую команду, будет очень интересно посмотреть, что получится у Милана ( я верю в Монтелло).
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Pashq
1500039710
как же его будут ненавидеть на альянц стэдиум, да и во всем Турине...это будет именно ненависть.
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Moglover
1500039821
Сердце разрывается от такого конечно, Бонуччи любимчик в любимой команде. Придется убрать футболку в дальний ящик и пожелать ему удачи! Но больше скудетто ему не видать::
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Tsigan
1500040100
Вот это по настоящему супер приобретение милана!!!
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