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    Бонуччи прибыл в офис «Милана»

    Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи продолжит карьеру в «Милане». 30-летний футболист уже прибыл в офис красно-черных. В ближайшее время игрок сборной Италии подпишет контракт с «россонери».

    Ранее сообщалось, что соглашение Бонуччи с «Миланом» будет рассчитано до 2022 года, а его заработная плата в новой команде составит 6,5 миллиона евро в год.

    «Ювентус» хочет получить за Бонуччии 40 миллионов. В сделку может быть включен защитник миланцев Маттиа Де Шильо.

    Источник: Goal.com

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    14.07.2017 15:38
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +1442

      Tsigan 14 июля 2017, 16:48

      Вот это по настоящему супер приобретение милана!!!

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      Рейтинг: +34

      Moglover 14 июля 2017, 16:43

      Сердце разрывается от такого конечно, Бонуччи любимчик в любимой команде.
      Придется убрать футболку в дальний ящик и пожелать ему удачи!
      Но больше скудетто ему не видать::

      0
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      Рейтинг: +112

      ПаХан638 > Moglover 14 июля 2017, 18:25

      почему? у Милана новые игроки, дальше будут ещё лучше. в прошлом лучший в мире клуб и ты говоришь не видать скудетто?

      0
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      Рейтинг: +34

      Moglover > ПаХан638 14 июля 2017, 19:22

      не спорю, но все тифози Юве хотят чтобы скудетто выигрывала их команда, а не бывшие, пусть и любимые игроки

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      Рейтинг: +112

      ПаХан638 > BYAKONERI 14 июля 2017, 20:07

      ну и ничего, в Италии то Милан доминирует, то Интер, то Ювентус вот уже наверно 6 лет подряд чемпион, а разница в том что ты написал, СССР больше нет, а Милан есть...

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      Рейтинг: +112

      ПаХан638 > Moglover 14 июля 2017, 20:12

      посмотрим, я думаю в этом сезоне либо Ювэ, или Милан победят, Интер и Рома слабее.... глянем, что получится из игроков которых Милан понабрал, состав обновился на 85%, команда новая, но из тех игроков, звёзд, чемпионов не вижу, ну разве, что Бонуччи или Обомеянг, остальные пока тянут на перспективу, в Ювэ так уже состав укреплённый...

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      Рейтинг: +112

      ПаХан638 > BYAKONERI 15 июля 2017, 18:36

      Обамеянг есть вероятность, что перейдёт, я на это надеюсь, ну ты не сравнивай СССР и Россию, тогда игроки были со всех республик союза, и играли не ради громадных зарплат, тогда был патриотизм, а сейчас сам видешь, с такими как Мутко футбола ещё долго тут не будет.........

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      Рейтинг: +112

      ПаХан638 > BYAKONERI 17 июля 2017, 18:23

      ну, а я писал что есть? я писал что были!!! а если из бывших республик Союза, то есть игрок топ уровня!!! Генрих Мхитарян(Арменин, клуб- Манчестер Юнайтед), Был такой футболист Андрей Шевченко(Украина) никто из стран СНГ ещё не дорос до его уровня и не дорастёт в ближайшее время.......

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      Рейтинг: +52

      paNYA020294 14 июля 2017, 16:41

      как же его будут ненавидеть на альянц стэдиум, да и во всем Турине...это будет именно ненависть.

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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 14 июля 2017, 16:22

      Я так понимаю уход Леонардо из Юве. связан с конфликтом, который был у него зимой с Аллегри тогда эту историю удалось как то замять , но видно не совсем , немного странно , что он переходит в Милан , а не например в Челси , или в Турине совсем уже никого за соперников не считают. А Милан безусловно выигрывает с приобретением Бонуччи, у них в прошлом сезоне были сложности в центре обороны, только вот мы совсем не знаем как будет выглядеть Бонуччи играя с новыми партнерами по команде , все таки он лет семь играл примерно с одними и теми же партнерами и в сборной и клубе.А играть за Ювентус в Италии совсем другое дело чем играть за любую другую команду, будет очень интересно посмотреть, что получится у Милана ( я верю в Монтелло).

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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 14 июля 2017, 16:15

      Ну что,кто там про утятину говорил?

      Отличный выбор и игрока,и клуба.Вокруг него можно строить команду.В свое время Индзаги перешел так же из Юве.Что стало-с этого и начался тот Милан,кому равным в 2000 мало кто был.

      Сам Бонуччи там должен выйти из тени Кьеллини и стать если не капитаном,то лидером уж точно.Отличный трансфер!!Рад,что Милан возрождается.

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      Рейтинг: +112

      kanosa 14 июля 2017, 16:15

      Нормальный трансфер для всей Италии. Растет Милан - растет вся серия А

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      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 14 июля 2017, 15:56

      лучше бы он в Челси или Реал перешёл... жаль что Юве его отпустил, ведь ЦЗ уже нет хорошего уровня, Кьеллини уже 33 в августе, ну хоть Ругани наиграют, надеюсь и из Реал Сосьедада купят Мартинеса, тогда ещё можно играть в 2 центральных долгие годы с Ругани.

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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite > STAFOR13 14 июля 2017, 16:11

      Какой Челси???У них ШЕСТЬ(!!!) центрдефов и так.Реал не лучше.

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      Рейтинг: +88

      Kazak ne China > STAFOR13 14 июля 2017, 16:19

      Кальдару купили зимой

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