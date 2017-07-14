Бонуччи прибыл в офис «Милана»

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи продолжит карьеру в «Милане». 30-летний футболист уже прибыл в офис красно-черных. В ближайшее время игрок сборной Италии подпишет контракт с «россонери».

Ранее сообщалось, что соглашение Бонуччи с «Миланом» будет рассчитано до 2022 года, а его заработная плата в новой команде составит 6,5 миллиона евро в год.

«Ювентус» хочет получить за Бонуччии 40 миллионов. В сделку может быть включен защитник миланцев Маттиа Де Шильо.