АПЛ. «Арсенал» не оставил шансов «Суонси», гол Бартона принес «Бернли» победу над «Саутгемптоном»

В матче 21-го тура АПЛ «Арсенал» в гостях одержал разгромную победу над «Суонси», отправив в ворота соперника четыре безответных гола. Отметим, что два из них были забиты игроками хозяев.

В других встречах игрового дня «Вест Хэм» разгромил «Кристал Пэлас», «Бернли» благодаря голу Джоуи Бартона одолел «Саутгемптон», «Халл Сити» оказался сильнее «Борнмута», «Сандерленд» дома уступил «Сток Сити», «Уотфорд» и «Мидлсбро» голов не забили.

Чемпионат Англии. АПЛ. 21-й тур

Бернли – Саутгемптон – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Бартон, 78.

Халл Сити – Борнмут – 3:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Станислас, 3 (с пенальти); 1:1 – Эрнандес, 32; 2:1 – Эрнандес, 50; 3:1 – Мингс, 62 (в свои ворота).

Сандерленд – Сток Сити – 1:3 (1:3)

Голы: 0:1 – Арнаутович, 15; 0:2 – Арнаутович, 22; 0:3 – Крауч, 34; 1:3 – Дефо, 40.

Суонси – Арсенал – 0:4 (0:1)

Голы: 0:1 – Жиру, 37; 0:2 – Корк, 54 (в свои ворота); 0:3 – Ноутон, 67 (в свои ворота); 0:4 – Санчес, 74.

Уотфорд – Мидлсбро – 0:0

Вест Хэм – Кристал Пэлас – 3:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Фегули, 68; 2:0 – Кэрролл, 79; 3:0 – Лансини, 86.

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