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Судьи
Главный судья:
Майк Дин (Уиррал)
Материалы

Сандерленд - Сток Сити

14.01.2017, Суббота, 18:00 мск Сандерленд, стадион Стэдиум оф лайт Англия. Премьер-лига, 21 тур Сандерленд - Сток Сити
Англия. Премьер-лига (2016/2017)
8 тур
15 октября, суббота 17:00 Сток Сити 2:0 Сандерленд
Англия. Премьер-лига (2015/2016)
36 тур
30 апреля, суббота 17:00 Сток Сити 1:1 Сандерленд
14 тур
28 ноября, суббота 18:00 Сандерленд 2:0 Сток Сити
Англия. Премьер-Лига (2014/2015)
34 тур
25 апреля, суббота 17:00 Сток Сити 1:1 Сандерленд
7 тур
4 октября, суббота 18:00 Сандерленд 3:1 Сток Сити
Англия. Кубок Лиги (2014/2015)
3 раунд
23 сентября, вторник 22:45 Сандерленд 1:2 Сток Сити
Англия. Премьер-Лига (2013/2014)
23 тур
29 января, среда 23:45 Сандерленд 1:0 Сток Сити
12 тур
23 ноября, суббота 19:00 Сток Сити 2:0 Сандерленд
Англия. Премьер-Лига (2012/2013)
36 тур
6 мая, понедельник 23:00 Сандерленд 1:1 Сток Сити
9 тур
27 октября, суббота 18:00 Сток Сити 0:0 Сандерленд
Англия. Премьер-Лига (2011/2012)
24 тур
4 февраля, суббота 19:00 Сток Сити 0:1 Сандерленд
5 тур
18 сентября, воскресенье 18:00 Сандерленд 4:0 Сток Сити
Англия. Премьер-Лига (2010/2011)
26 тур
5 февраля, суббота 15:45 Сток Сити 3:2 Сандерленд
11 тур
6 ноября, суббота 18:00 Сандерленд 2:0 Сток Сити
Англия. Премьер-лига (2009/2010)
24 тур
1 февраля, понедельник 23:00 Сандерленд 0:0 Сток Сити
4 тур
29 августа, суббота 18:00 Сток Сити 1:0 Сандерленд
Англия. Премьер-лига (2008/2009)
25 тур
7 февраля, суббота 18:00 Сандерленд 2:0 Сток Сити
10 тур
29 октября, среда 22:45 Сток Сити 1:0 Сандерленд
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Челси 38 30 3 5 85:33 +52 93
2. Тоттенхэм 38 26 8 4 86:26 +60 86
3. Манчестер Сити 38 23 9 6 80:39 +41 78
4. Ливерпуль 38 22 10 6 78:42 +36 76
5. Арсенал 38 23 6 9 77:44 +33 75
6. Манчестер Юн 38 18 15 5 54:29 +25 69
7. Эвертон 38 17 10 11 62:44 +18 61
8. Саутгемптон 38 12 10 16 41:48 -7 46
9. Борнмут 38 12 10 16 55:67 -12 46
10. Вест Бромвич 38 12 9 17 43:51 -8 45
11. Вест Хэм 38 12 9 17 47:64 -17 45
12. Лестер 38 12 8 18 48:63 -15 44
13. Сток Сити 38 11 11 16 41:56 -15 44
14. Кристал Пэлас 38 12 5 21 50:63 -13 41
15. Суонси 38 12 5 21 45:70 -25 41
16. Бернли 38 11 7 20 39:55 -16 40
17. Уотфорд 38 11 7 20 40:68 -28 40
18. Халл Сити 38 9 7 22 37:80 -43 34
19. Мидлсбро 38 5 13 20 27:53 -26 28
20. Сандерленд 38 6 6 26 29:69 -40 24
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