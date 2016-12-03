Чемпионшип. «Брайтон» сыграл вничью с «Кардиффом» и другие результаты

В матче 19-го тура Чемпионшипа «Брайтон» и «Кардифф» сыграли вничью, не сумев поразить ворота друг друга – 0:0.

Таким образом, «Брайтон» упустил возможность выйти на первое место и отстает от «Ньюкасла» на одно очко.

В других встречах тура «Бирмингем» был разгромлен «Барнсли», «Блэкберн» и «Хаддерсфилд» разошлись миром, «Бристоль Сити» переиграл «Ипсвич», «Бертон» одолел «Ротерхэм», «Фулхэм» уничтожил «Рединг», «Норвич» забил пять безответных голов «Брентфорду», «Шеффилд Уэнсдэй» оказался сильнее «Престона», «Уиган» проиграл «Дерби», «Лидс» переиграл «Астон Виллу».

Чемпионат Англии. Чемпионшип. 19-й тур

Уиган – Дерби Каунти – 0:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Джонсон, 16.

Норвич – Брентфорд – 5:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Мерфи, 6; 2:0 – Дорранс, 16; 3:0 – Брэйди, 59; 4:0 – Оливейра, 79; 5:0 – Притчард, 88.

Фулхэм – Рединг – 5:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Гантер, 15 (в свои ворота); 2:0 – Мартин, 49; 3:0 – Алуко, 68; 4:0 – Йохансен, 71; 5:0 – Мартин, 90.

Удаления: нет – Уиллиамс, 54.

Кардифф – Брайтон – 0:0

Бертон – Ротерхэм – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Ирвин, 15; 2:0 – Палмер, 62; 2:1 – Адейеми, 90.

Бирмингем – Барнсли – 0:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Робертс, 38; 0:2 – Уиннолл, 84; 0:3 – Уиннолл, 87.

Удаления: Дэвис, 72 – нет.

Блэкберн – Хаддерсфилд – 1:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Палмер, 6; 1:1 – Грэхэм, 34 (с пенальти).

Шеффилд Уэнсдэй – Престон – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Форестьери, 9; 2:0 – Флетчер, 79 (с пенальти); 2:1 – Дойл, 82.

Удаления: Форестьери, 65 – Дойл, 90; Бекфорд, 90.

Бристоль – Ипсвич – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Томлин, 31; 2:0 – Фримэн, 72.

Лидс – Астон Вилла – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Руфе, 68; 2:0 – Вуд, 90.

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