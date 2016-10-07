Отбор ЧМ-2018. Дубль Промеса помог Голландии победить Белоруссию, Роналду оформил покер в ворота Андорры, Франция крупно переиграла Болгарию

Сегодня состоялись матчи квалификационного турнира ЧМ-2018. Голландия на своем поле переиграла Белоруссию со счетом 4:1, Франция одержала волевую победу над Болгарией, Португалия разгромила Андорру со счетом 6:0, Швейцария на последних минутах вырвала победу у Венгрии.

ЧМ-2018. Отборочный раунд. Европа.

Бельгия – Босния и Герцеговина – 4:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Спахич, 26 (автогол) ; 2:0 – Азар, 29; 3:0 – Алдервейрелд, 60; 4:0 – Лукаку, 79.

Греция – Кипр – 2:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Митроглу, 12; 2:0 – Манталос, 42.

Франция – Болгария – 4:1 (3:1)

Голы: 0:1 – Александров, 6 (с пенальти); 1:1 – Гамейро, 23; 2:1 – Пайет, 26; 3:1 – Гризманн, 38; 4:1 – Гамейро, 59.

Голландия – Белоруссия – 4:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Промес, 15; 2:0 – Промес, 31; 2:1 – Риос, 47; 3:1 – Классен, 56; 4:1 – Янссен, 64.

Венгрия – Швейцария – 2:3 (0:0)

Голы: 0:1 – Сеферович, 51; 1:1 – Салаи, 53; 1:2 – Родригес, 67; 2:2 – Салаи, 72; 2:3 – Штокер, 90.

Португалия – Андорра – 6:0 (3:0)

Голы: 1:0 – Роналду, 2; 2:0 – Роналду, 4; 3:0 – Кансело, 44; 4:0 – Роналду, 47; 5:0 – Роналду, 68; 6:0 – Силва, 86.

Латвия – Фарерские острова – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Наттестад, 19; 0:2 – Эдмундссон, 70.

Люксембург – Швеция – 0:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Лустиг, 58.

Эстония – Гибралтар – 4:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Кайт, 47; 2:0 – Васильев, 52; 3:0 – Кайт, 70; 4:0 – Мосников, 88.