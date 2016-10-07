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Судьи
Главный судья:
Мартин Аткинсон (Лидс)
Материалы

Бельгия - Босния и Герцеговина

07.10.2016, Пятница, 21:45 мск Трансляция: МАТЧ! ФУТБОЛ 2 Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур Бельгия - Босния и Герцеговина
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 (2014/2015), группа B
7 тур
3 сентября, четверг 21:45 Бельгия 3:1 Босния и Герцеговина
3 тур
13 октября, понедельник 22:45 Босния и Герцеговина 1:1 Бельгия
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010, группа 5
6 тур
1 апреля, среда 22:45 Босния и Герцеговина 2:1 Бельгия
5 тур
28 марта, суббота 22:45 Бельгия 2:4 Босния и Герцеговина
Группа H И В Н П Мячи Разница Очки
1. Бельгия 10 9 1 0 43:6 +37 28
2. Греция 10 5 4 1 17:6 +11 19
3. Босния и Герцеговина 10 5 2 3 24:13 +11 17
4. Эстония 10 3 2 5 13:19 -6 11
5. Кипр 10 3 1 6 9:18 -9 10
6. Гибралтар 10 0 0 10 3:47 -44 0
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