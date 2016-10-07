Бельгия - Босния и Герцеговина

|7 тур
|3 сентября, четверг
|21:45
|Бельгия
|3:1
|Босния и Герцеговина
|3 тур
|13 октября, понедельник
|22:45
|Босния и Герцеговина
|1:1
|Бельгия
|7 тур
|3 сентября, четверг
|21:45
|Бельгия
|3:1
|Босния и Герцеговина
|3 тур
|13 октября, понедельник
|22:45
|Босния и Герцеговина
|1:1
|Бельгия
|6 тур
|1 апреля, среда
|22:45
|Босния и Герцеговина
|2:1
|Бельгия
|5 тур
|28 марта, суббота
|22:45
|Бельгия
|2:4
|Босния и Герцеговина
|Группа H
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Бельгия
|10
|9
|1
|0
|43:6
|+37
|28
|2.
|Греция
|10
|5
|4
|1
|17:6
|+11
|19
|3.
|Босния и Герцеговина
|10
|5
|2
|3
|24:13
|+11
|17
|4.
|Эстония
|10
|3
|2
|5
|13:19
|-6
|11
|5.
|Кипр
|10
|3
|1
|6
|9:18
|-9
|10
|6.
|Гибралтар
|10
|0
|0
|10
|3:47
|-44
|0