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Чемпионшип. «Ньюксл» обыграл «Ротерхэм» и другие результаты

1 октября 2016, 21:27

В матче 11-го тура Чемпионшипа «Ньюкасл» благодаря голу Кристиана Атсу обыграл «Ротерхэм» – 1:0.

В других встречах тура «Фулхэм» уступил «КПР», «Бирмингем» одолел «Блэкберн», «Брентфорд» и «Уиган» голов не забили, «Бристоль Сити» обыграл «Ноттингем», «Бертон» взял верх над «Кардиффом», «Ипсвич» проиграл «Хаддерсфилду», «Лидс» победил «Барнсли», «Престон» оказался сильнее «Астон Виллы», «Рединг» и «Дерби» сыграли вничью, «Шеффилд Уэнсдэй» потерпел поражение от «Брайтона», «Вулвехэмптон» проиграл «Норвичу».

Чемпионат Англии. Чемпионшип. 11-й тур

Фулхэм – КПР – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Вашингтон, 20; 1:1 – Рим, 47; 1:2 – Силла, 87.

Шеффилд Уэнсдэй – Брайтон – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Бэлдок, 26; 0:2 – Нокерт, 73; 1:2 – Хупер, 90.

Престон – Астон Вилла – 2:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Пирсон, 5; 2:0 – Хьюджилл, 39.

Бертон – Кардифф – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Ирвин, 12; 2:0 – Акинс, 49.

Рединг – Дерби Каунти – 1:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Выдра, 62; 1:1 – Эванс, 90.

Бирмингем – Блэкберн – 1:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Глисон, 64.

Брентфорд – Уиган – 0:0 (0:0)

Ротерхэм – Ньюкасл – 0:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Атсу, 41.

Бристоль – Ноттингем Форест – 2:1 (0:1)

Голы: 1:0 – Фамилия, 50; 1:0 – Фамилия, 50; 1:0 – Фамилия, 50; 1:0 – Фамилия, 50.

Ипсвич – Хаддерсфилд Таун – 0:0 (0:0)

Голы: 0:1 – Веллиос, 33; 1:1 – Абрахам, 65; 2:1 – Патерсон, 68.

Лидс – Барнсли – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Бартли, 36; 2:0 – Эрнандес, 54; 2:1 – Тэйлор, 70 (в свои ворота).

Вулверхэмптон – Норвич – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Джером, 2; 0:2 – Брэйди, 73; 1:2 – Эдвардс, 80.

Календарь Чемпионшипа

Турнирная таблица Чемпионшипа

Сегодня сборная России по мини-футболу сыграет в финале чемпионата мира против команды Аргентины. «Бомбардир» предлагает вам следить за матчем в режиме онлайн.

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Чемпионшип Фулхэм Куинз Парк Рейнджерс Шеффилд Уэнсдэй Брайтон Астон Вилла Кардифф Рединг Дерби Каунти Бирмингем Сити Блэкберн Брентфорд Уиган Атлетик Вулверхэмптон Ньюкасл Бристоль Сити Ноттингем Форест Норвич Сити Ипсвич Таун Хаддерсфилд Таун Лидс
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