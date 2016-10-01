Чемпионшип. «Ньюксл» обыграл «Ротерхэм» и другие результаты

В матче 11-го тура Чемпионшипа «Ньюкасл» благодаря голу Кристиана Атсу обыграл «Ротерхэм» – 1:0.

В других встречах тура «Фулхэм» уступил «КПР», «Бирмингем» одолел «Блэкберн», «Брентфорд» и «Уиган» голов не забили, «Бристоль Сити» обыграл «Ноттингем», «Бертон» взял верх над «Кардиффом», «Ипсвич» проиграл «Хаддерсфилду», «Лидс» победил «Барнсли», «Престон» оказался сильнее «Астон Виллы», «Рединг» и «Дерби» сыграли вничью, «Шеффилд Уэнсдэй» потерпел поражение от «Брайтона», «Вулвехэмптон» проиграл «Норвичу».

Чемпионат Англии. Чемпионшип. 11-й тур

Фулхэм – КПР – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Вашингтон, 20; 1:1 – Рим, 47; 1:2 – Силла, 87.

Шеффилд Уэнсдэй – Брайтон – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Бэлдок, 26; 0:2 – Нокерт, 73; 1:2 – Хупер, 90.

Престон – Астон Вилла – 2:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Пирсон, 5; 2:0 – Хьюджилл, 39.

Бертон – Кардифф – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Ирвин, 12; 2:0 – Акинс, 49.

Рединг – Дерби Каунти – 1:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Выдра, 62; 1:1 – Эванс, 90.

Бирмингем – Блэкберн – 1:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Глисон, 64.

Брентфорд – Уиган – 0:0 (0:0)

Ротерхэм – Ньюкасл – 0:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Атсу, 41.

Бристоль – Ноттингем Форест – 2:1 (0:1)

Голы: 1:0 – Фамилия, 50; 1:0 – Фамилия, 50; 1:0 – Фамилия, 50; 1:0 – Фамилия, 50.

Ипсвич – Хаддерсфилд Таун – 0:0 (0:0)

Голы: 0:1 – Веллиос, 33; 1:1 – Абрахам, 65; 2:1 – Патерсон, 68.

Лидс – Барнсли – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Бартли, 36; 2:0 – Эрнандес, 54; 2:1 – Тэйлор, 70 (в свои ворота).

Вулверхэмптон – Норвич – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Джером, 2; 0:2 – Брэйди, 73; 1:2 – Эдвардс, 80.

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Турнирная таблица Чемпионшипа

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