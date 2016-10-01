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    • Мини-футбол. Сборная России проиграла Аргентине в финале ЧМ

    Мини-футбол. Сборная России проиграла Аргентине в финале ЧМ


    4.3
    Голосов: 6
    01.10.2016 22:05
    Российская сборная впервые в истории дошла до решающего матча чемпионата мира. В финальной встрече ее соперником была команда Аргентины. Встреча завершилась со счетом 5:4 в пользу наших соперников. «Бомбардир» следил за главными событиями матча.

    Первая половина получилась непростой для российской сборной. Аргентинцы с первых минут действовали от обороны, не давая нашим игрокам свободу и пространство. Однако счет открыли именно россияне. Ромуло пнул мяч в сторону аргентинских ворот, где расторопнее соперников оказался Лима – 1:0. Правда, почти тут же наши пропустили контратаку, завершившуюся ответным мячом. Наставник сборной России Сергей Скорович призвал подопечных успокоиться и не терять концентрацию. Но соперники продолжили играть в давление, вынудив Милованова в шестой раз нарушить правила. Российскую команду наказали десятиметровым ударом, отразить который не помогла даже смена голкипера. Со счетом 1:2 уступала сборная России после первой половины встречи.

    Вторая половина началась с гола Эдера Лимы, сравнявшего счет. Затем повторилась ситуация половины первой, когда аргентинцы забили сразу же после нашего мяча. Только здесь последовали сразу два гола в ворота Густаво. Скоровичу пришлось выпускать молодых парней, которые смогли отодвинуть игру от наших ворот и переломить ход матча. Спасения аргентинского голкипера Сарниенто долгое время вообще не оставляли нашим шансов. Вскоре в ворота сборной России назначили десятиметровый удар, но сменивший Густаво Замтарадзе оставил нашим шанс. Пятый мяч аргентинцы забили уже тогда, когда наши играли с пятью полевыми игроками. И все-таки в концовке сборная России едва не сравняла счет. Отличились Лысков и оформивший хет-трик Лима. Но времени нашим парням не хватило. Со счетом 5:4 сборная Аргентина выиграла финальный матч чемпионата мира по мини-футболу.

    Россия – Аргентина – 4:5 (1:2)

    Голы: 1:0 – Лима, 16; 1:1 – Вапораки, 16; 1:2 – Куцолино, 19; 2:2 – Лима, 21; 2:3 – Бранди, 21; 2:4 – Бранди, 22; 2:5 – Вапораки, 38; 3:5 – Лысков, 39; 4:5 – Лима, 39.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФИФА
    Рейтинг: 4.3 Голосов: 6
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    Комментарии (17)
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    headdevil
    1475361142
    Те кто пишут, что это сборная Бразилии, очень далеки от минифутбола, лучше бы промолчали. Обидно за ребят. Смотрю миньку регулярно, все турниры сборной. Помню как бились в 2012 на ЧЕ, и не хватило минуты, тут все могло сложится наоборот. Это высший уровень, не постижимый практически никому, поэтому горд за сборную. Фалкао сложил полномочия, растет новое перспективное поколение, серебро берем везде, Кубок УЕФА выиграли, так что все впереди!
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    fantom23
    1475364627
    Чуть-чуть не хватило,чувствовался мандраж у наших.Немного бы собрались и победили!!!В следующий раз возьмем золото!!Спасибо за игру!!
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    salvor1986
    1475372203
    Да какая это нахуй сборная России, скорее сборная Бразилии. Позорище ебаное в такой стране не могут 6 человек набрать, бразильцев натурализовывают, тьфу блять смотреть противно
    Ответить
    Alexx22
    1475377589
    а где же сборная Бразилии тогда, если все у нас??
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    alexis02lion
    1475384640
    И так выход в финал уже достижение, а тут ещё и боролись до самого конца. Кого-то печалит что лучший у нас Лима, натурализованный, но они играли долго в российских клубах и сами для себя выбрали родину за которую сейчас выступают. Да и почти в каждой сборной по такому футболу сейчас есть натурализованные бразильцы, и что, из-за этого вообще мини-футбол не смотреть?
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    Texac777
    1475385616
    Молодцы
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    Kugal
    1475387089
    Немного не повезло в финале
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    Тим2015
    1475387680
    Бразилия - Аргентина
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    pik54
    1475388767
    И так сыграли нормально.
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    exreporter
    1475399344
    В результате этого Чемпионата мира мы так и не узнали силу сборной России. Меня просто пугает, что некоторые болельщики нормально относятся к тому, что на 2 четверки - 3 бразильца. Не понимают, насколько это искажает понимание наших реальных способностей. Когда из 5 голов в финале 4 на счету бразильцев. А в пропущенных - тоже бразильские косяки. И это при том, что в стране вагон талантливых игроков, которых не взяли на ЧМ. Я согласен и на 4 место, но без них, если буду понимать, что это - НАШЕ. Но не исключаю, что чисто российским составом могли бы и взять золото. Потому что присутствие бразильцев сковывает россиян, заставляет отдавать их инициативу, надеяться, что решат эти. Жаль.
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