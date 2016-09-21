Серия А. «Ювентус» крупно обыграл «Кальяри» и другие результаты

В матче пятого тура Серии А «Ювентус» со счетом 4:0 переиграл «Кальяри». В составе туринцев отличились Даниэле Ругани, Гонсало Игуаин и Даниэль Алвес, еще один мяч отправил в свои ворота Лука Чепетелли.

В других встречах тура «Эмполи» уступил «Интеру», «Удинезе» и «Фиорентина» поделили очки, «Аталанта» проиграла «Палермо», «Дженоа» и «Наполи» счет не открыли, «Кьево» обыграл «Сассуоло» ,«Пескара» и «Торино» разошлись миром, «Рома» разгромила «Кротоне».

Чемпионат Италии. Серия А. 5-й тур

Эмполи – Интер – 0:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Икарди, 10; 0:2 – Икарди, 17.

Удинезе – Фиорентина – 2:2 (0:0)

Голы: 1:0 – Сапата, 26; 1:1 – Бабакар, 30; 2:1 – Данило, 45; 2:2 – Бернардески, 52 (с пенальти).

Аталанта – Палермо – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Несторовски, 89.

Дженоа – Наполи – 0:0 (0:0)

Кьево – Сассуоло – 2:1 (2:1)

Голы: 1:0 –Ригони, 21; 1:1 – Дефрель, 28; 2:1 – Кастро, 40.

Пескара – Торино – 0:0 (0:0)

Рома – Кротоне – 4:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Эль-Шаарави, 26; 2:0 – Салах, 37; 3:0 – Джеко, 48; 4:0 – Джеко, 57.

Ювентус – Кальяри – 4:0 (3:0)

Голы: 1:0 – Ругани, 14; 2:0 – Игуаин, 34; 3:0 – Алвес, 39; 4:0 – Чепетелли, 84 (в свои ворота).

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