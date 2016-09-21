Введите ваш ник на сайте
Судьи
Главный судья:
Маурицио Мариани (Рим)

Ювентус - Кальяри

21.09.2016, Среда, 21:45 мск Турин, стадион Альянц Стадиум Трансляция: МАТЧ! ФУТБОЛ 2 Италия. Серия А, 5 тур Ювентус - Кальяри
Италия. Серия А (2014/2015)
35 тур
9 мая, суббота 19:00 Ювентус 1:1 Кальяри
16 тур
18 декабря, четверг 21:00 Кальяри 1:3 Ювентус
Италия. Серия А (2013/2014)
38 тур
18 мая, воскресенье 17:00 Ювентус 3:0 Кальяри
19 тур
12 января, воскресенье 18:00 Кальяри 1:4 Ювентус
Италия. Серия А (2012/2013)
37 тур
11 мая, суббота 20:00 Ювентус 1:1 Кальяри
18 тур
21 декабря, пятница 23:45 Кальяри 1:3 Ювентус
Италия. Кубок (2012/2013)
1/8 финала
12 декабря, среда 23:59 Ювентус 1:0 Кальяри
Италия. Серия А (2011/2012)
37 тур
6 мая, воскресенье 22:45 Кальяри 0:2 Ювентус
18 тур
15 января, воскресенье 18:00 Ювентус 1:1 Кальяри
Италия. Серия А (2010/2011)
24 тур
5 февраля, суббота 22:45 Кальяри 1:3 Ювентус
5 тур
26 сентября, воскресенье 22:45 Ювентус 4:2 Кальяри
Италия. Серия А (2009/2010)
33 тур
11 апреля, воскресенье 17:00 Ювентус 1:0 Кальяри
14 тур
29 ноября, воскресенье 17:00 Кальяри 2:0 Ювентус
Италия. Серия А (2008/2009)
22 тур
31 января, суббота 22:45 Ювентус 2:3 Кальяри
3 тур
21 сентября, воскресенье 17:00 Кальяри 0:1 Ювентус
Италия. Серия А (2007/2008)
21 тур
3 февраля, воскресенье 17:00 Ювентус 1:1 Кальяри
2 тур
2 сентября, воскресенье 17:00 Кальяри 2:3 Ювентус
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ювентус 38 29 4 5 77:27 +50 91
2. Рома 38 28 3 7 90:38 +52 87
3. Наполи 38 26 8 4 94:39 +55 86
4. Аталанта 38 21 9 8 62:41 +21 72
5. Лацио 38 21 7 10 74:51 +23 70
6. Милан 38 18 9 11 57:45 +12 63
7. Интер 38 19 5 14 72:49 +23 62
8. Фиорентина 38 16 12 10 63:57 +6 60
9. Торино 38 13 14 11 71:66 +5 53
10. Сампдория 38 12 12 14 49:55 -6 48
11. Кальяри 38 14 5 19 55:76 -21 47
12. Сассуоло 38 13 7 18 58:63 -5 46
13. Удинезе 38 12 9 17 47:56 -9 45
14. Кьево 38 12 7 19 43:61 -18 43
15. Болонья 38 11 8 19 40:58 -18 41
16. Дженоа 38 9 9 20 38:64 -26 36
17. Кротоне 38 9 7 22 34:58 -24 34
18. Эмполи 38 8 8 22 29:61 -32 32
19. Палермо 38 6 8 24 33:77 -44 26
20. Пескара 38 3 9 26 37:81 -44 18
...
  • Читайте нас: 