22 ноября 2025 года в 17:00 состоится поединок 12-го тура чемпионата Италии. На Сардинии встретятся представители нижней части турнирной таблицы – «Кальяри» будет принимать «Дженоа».
«Кальяри»
«Островитяне» выдали плохой отрезок, однако аккурат перед паузой на международные матчи добыли почетный (ничейный) результат с амбициозным «Комо». Подопечные тренера-дебютанта (первый сезон на высшем уровне) Фабио Пизакане преимущественно оборонялись и смогли сдержать натиск Нико Паса и компании.
Последние три игры:
- Комо – Кальяри 0:0
- Лацио – Кальяри 2:0
- Кальяри – Сассуоло 1:2
«Дженоа»
«Грифоны» только что сменили тренера. Вместо вдрызг провалившегося Патрика Виейра на «Луиджи Феррарис» прибыл бывший наставник «Ромы» Даниэле Де Росси. Пока сложно говорить о каких-то изменениях, потому как Де Росси провел примерно полторы тренировки, но «Дженоа» сходу зацепился за результат в игре с «Фиорентиной». Команда играла на порядок смелее, чем при Виейра и продемонстрировала характер в самый нужный момент.
Последние три игры:
- Дженоа – Фиорентина 2:2
- Сассуоло – Дженоа 1:2
- Дженоа – Кремонезе 0:2
Очные встречи
- Кальяри – Дженоа 1:1
- Дженоа – Кальяри 2:2
- Дженоа – Кальяри 3:0
Прогноз на матч «Кальяри» – «Дженоа»
Обе команды решают одинаковую задачу – выжить в элитном футбольном дивизионе Кальчо. Ждем осторожной игры, в которой никто не побежит раскрываться и предлагаем выбрать приличный кеф на мировой исход.
Прогноз: ничья, коэффициент – 3.00. Прогноз на счет – 1:1.