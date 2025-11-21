Введите ваш ник на сайте
«Кальяри» - «Дженоа»: прогноз и ставки на матч 22 ноября 2025 с коэффициентом 3.00

21 ноября 2025 12:49
Кальяри - Дженоа
22 нояб. 2025, суббота 17:00 | Италия. Серия А, 12 тур
3.00
Ничья
22 ноября 2025 года в 17:00 состоится поединок 12-го тура чемпионата Италии. На Сардинии встретятся представители нижней части турнирной таблицы – «Кальяри» будет принимать «Дженоа».

«Кальяри»

«Островитяне» выдали плохой отрезок, однако аккурат перед паузой на международные матчи добыли почетный (ничейный) результат с амбициозным «Комо». Подопечные тренера-дебютанта (первый сезон на высшем уровне) Фабио Пизакане преимущественно оборонялись и смогли сдержать натиск Нико Паса и компании.

Последние три игры:

  • Комо – Кальяри 0:0
  • Лацио – Кальяри 2:0
  • Кальяри – Сассуоло 1:2

«Дженоа»

«Грифоны» только что сменили тренера. Вместо вдрызг провалившегося Патрика Виейра на «Луиджи Феррарис» прибыл бывший наставник «Ромы» Даниэле Де Росси. Пока сложно говорить о каких-то изменениях, потому как Де Росси провел примерно полторы тренировки, но «Дженоа» сходу зацепился за результат в игре с «Фиорентиной». Команда играла на порядок смелее, чем при Виейра и продемонстрировала характер в самый нужный момент.

Последние три игры:

  • Дженоа – Фиорентина 2:2
  • Сассуоло – Дженоа 1:2
  • Дженоа – Кремонезе 0:2

Очные встречи

  • Кальяри – Дженоа 1:1
  • Дженоа – Кальяри 2:2
  • Дженоа – Кальяри 3:0

Прогноз на матч «Кальяри» – «Дженоа»

Обе команды решают одинаковую задачу – выжить в элитном футбольном дивизионе Кальчо. Ждем осторожной игры, в которой никто не побежит раскрываться и предлагаем выбрать приличный кеф на мировой исход.

Прогноз: ничья, коэффициент – 3.00. Прогноз на счет – 1:1.

3.00
Ничья
Автор: Бестужев Павел
Италия. Серия А Дженоа Кальяри
