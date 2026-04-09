10 апреля в рамках 23-го тура украинской Премьер-лиги «Полтава» примет «Полесье». Хозяева замыкают таблицу на 16-м месте с 10 очками, гости расположились на 3-й строчке с 43 очками. «Полесье» является явным фаворитом.

«Полтава»

Хозяева находятся в глубочайшем кризисе. Команда не может выиграть в 7 последних матчах и в 8 последних в целом. «Полтава» пропускает в 20 последних матчах и в 24 последних в целом. В последних 5 играх полтавчане забили 0.60 гола в среднем и пропустили 3.00. Оборона катастрофическая. В личной встрече с «Полесьем» в октябре 2025 года «Полтава» проиграла (0:4).

«Полесье»

Гости подходят к матчу в хорошей форме. Команда не проигрывает в 3 последних матчах и в 7 из 9 последних. «Полесье» обязательно забивает в 7 последних матчах и забивает в 15 последних. В последних 5 играх житомиряне забили 1.80 гола в среднем и пропустили 0.80.

Факты о командах

«Полтава»

Прогноз на матч «Полтава» – «Полесье»

«Полесье» является абсолютным фаворитом: команда борется за место в Лиге чемпионов, забивает в 15 матчах подряд и уже разгромила «Полтаву» (4:0). Хозяева находятся в ужасной форме: 8 матчей без побед и катастрофическая оборона (3.00 пропущенных). Учитывая разницу в классе и форме, наиболее вероятным сценарием выглядит уверенная победа «Полесья».

Рекомендованные ставки