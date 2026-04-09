Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Полтава» – «Полесье»: прогноз и ставки на матч 10 апреля 2026 с коэффициентом 1.85

09 апреля 2026 10:16
Полтава - Полесье
10 апр. 2026, пятница 13:00 | Украина. Премьер-лига, 23 тур
Перейти в онлайн матча
1.85
Победа «Полесья»
Сделать ставку

10 апреля в рамках 23-го тура украинской Премьер-лиги «Полтава» примет «Полесье». Хозяева замыкают таблицу на 16-м месте с 10 очками, гости расположились на 3-й строчке с 43 очками. «Полесье» является явным фаворитом.

«Полтава»

Хозяева находятся в глубочайшем кризисе. Команда не может выиграть в 7 последних матчах и в 8 последних в целом. «Полтава» пропускает в 20 последних матчах и в 24 последних в целом. В последних 5 играх полтавчане забили 0.60 гола в среднем и пропустили 3.00. Оборона катастрофическая. В личной встрече с «Полесьем» в октябре 2025 года «Полтава» проиграла (0:4).

«Полесье»

Гости подходят к матчу в хорошей форме. Команда не проигрывает в 3 последних матчах и в 7 из 9 последних. «Полесье» обязательно забивает в 7 последних матчах и забивает в 15 последних. В последних 5 играх житомиряне забили 1.80 гола в среднем и пропустили 0.80.

Факты о командах

«Полтава»

  • Не может выиграть в 8 последних матчах
  • Пропускает в 24 последних матчах
  • В среднем: 0.60 забито, 3.00 пропущено (последние 5 игр)
  • Проиграл «Полесью» 0:4 в последней личной встрече

«Полесье»

  • Не проигрывает в 7 из 9 последних матчей
  • Забивает в 15 последних матчах
  • В среднем: 1.80 забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр)
  • 3-е место в турнире

Прогноз на матч «Полтава» – «Полесье»

«Полесье» является абсолютным фаворитом: команда борется за место в Лиге чемпионов, забивает в 15 матчах подряд и уже разгромила «Полтаву» (4:0). Хозяева находятся в ужасной форме: 8 матчей без побед и катастрофическая оборона (3.00 пропущенных). Учитывая разницу в классе и форме, наиболее вероятным сценарием выглядит уверенная победа «Полесья».

Рекомендованные ставки

  • Победа «Полесья» – коэффициент 1.85
  • Тотал больше 2.5 голов

Автор: Рассказов Михаил
Украина. Премьер-лига Полесье Полтава
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 