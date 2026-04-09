«Нафтан» – «Гомель»: прогноз и ставки на матч 10 апреля 2026 с коэффициентом 1.8

09 апреля 2026 10:51
Нафтан - Гомель
10 апр. 2026, пятница 16:00 | Беларусь. Высшая лига, 3 тур
1.80
Победа «Гомеля»
Сделать ставку

10 апреля в рамках 3-го тура белорусской Высшей лиги «Нафтан» примет «Гомель». Хозяева стартовали с поражения (0:2 от «Арсенала»), гости также проиграли «Минску» (0:2). «Гомель» имеет преимущество в личных встречах.

«Нафтан»

Хозяева подходят к матчу после поражения от «Арсенала» (0:2). Команда пропускает в 5 из 7 последних матчей. В последних 5 играх «Нафтан» забил 1.00 гола в среднем и пропустил 1.40. В личных встречах с «Гомелем» у хозяев статистика негативная.

«Гомель»

Гости подходят к матчу после поражения от «Минска» (0:2). Команда пропускает в 3 последних матчах и в 4 последних в целом. В последних 5 играх «Гомель» забил 2.40 гола в среднем и пропустил 0.80. Атака выглядит мощной. В личных встречах с «Нафтаном» «Гомель» не проигрывает в 10 из 12 последних матчей и забивает в 8 последних очных встречах.

Факты о командах

«Нафтан»

  • Поражение в последнем матче от «Арсенала» (0:2)
  • Пропускает в 5 из 7 последних матчей
  • В среднем: 1.00 забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)
  • Не может выиграть у «Гомеля» в 10 из 12 последних очных матчей

«Гомель»

  • Поражение в последнем матче от «Минска» (0:2)
  • Пропускает в 4 последних матчах
  • В среднем: 2.40 забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в 8 последних очных матчах с «Нафтаном»

Прогноз на матч «Нафтан» – «Гомель»

«Гомель» имеет явное преимущество в личных встречах (10 из 12 матчей без поражений) и мощную атаку (2.40 гола за игру). «Нафтан» пропускает в 5 из 7 матчей. Учитывая атакующую мощь гостей и их доминирование в очных встречах, наиболее вероятным сценарием выглядит победа «Гомеля».

Рекомендованные ставки

  • Победа «Гомеля» – коэффициент 1.8
  • Тотал больше 2.5 голов

1.80
Победа «Гомеля»
Сделать ставку
Автор: Гроховский Сергей
Беларусь. Высшая лига Гомель Нафтан
