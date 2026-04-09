«КАМАЗ» – «Нефтехимик»: прогноз и ставки на матч 10 апреля 2026 с коэффициентом 1.47

09 апреля 2026 10:57
КАМАЗ - Нефтехимик
10 апр. 2026, пятница 19:30 | Россия. PARI Первая лига, 28 тур
10 апреля в рамках 28-го тура российской Первой лиги «КАМАЗ» примет «Нефтехимик». Хозяева занимают 6-е место с 39 очками, гости расположились на 8-й строчке с 35 очками. «КАМАЗ» находится в хорошей форме и имеет преимущество домашнего поля.

«КАМАЗ»

Хозяева подходят к матчу в хорошей форме. Команда не проигрывает в 4 последних матчах и в 10 из 12 последних. В последних 5 играх «КАМАЗ» забил 0.80 гола в среднем и пропустил 0.60. Оборона выглядит надeжно. Лучший бомбардир – Давид Караев (11 голов в 26 матчах). В личных встречах с «Нефтехимиком» у «КАМАЗа» смешанная статистика.

«Нефтехимик»

Гости подходят к матчу в кризисной форме. Команда не может выиграть в 3 последних матчах. В последних 5 играх «Нефтехимик» забил 0.80 гола в среднем и пропустил 1.60. Оборона является проблемой. Лучший бомбардир – Рашид Магомедов (6 голов в 25 матчах). В личных встречах с «КАМАЗом» «Нефтехимик» не проигрывает в 6 из 8 последних матчей.

Факты о командах

«КАМАЗ»

  • Не проигрывает в 10 из 12 последних матчей
  • В среднем: 0.80 забито, 0.60 пропущено (последние 5 игр)
  • Оборона надeжна – 0.60 пропущенных
  • 6-е место в турнире

«Нефтехимик»

  • Не может выиграть в 3 последних матчах
  • В среднем: 0.80 забито, 1.60 пропущено (последние 5 игр)
  • Оборона уязвима – 1.60 пропущенных
  • Не проигрывает в 6 из 8 последних очных матчей с «КАМАЗом»

Прогноз на матч «КАМАЗ» – «Нефтехимик»

«КАМАЗ» является фаворитом благодаря хорошей форме и надeжной обороне. «Нефтехимик» находится в кризисе и много пропускает. Учитывая, что «КАМАЗ» не проигрывает 10 из 12 матчей, а «Нефтехимик» не может выиграть 3 матча, наиболее вероятным сценарием выглядит как минимум непроигрыш хозяев.

Рекомендованные ставки

  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.80
  • «КАМАЗ» не проиграет (X2)

Автор: Бестужев Павел
Другие прогнозы
14.04.2026
17:45
1.85
Лига чемпионов АФК Элит, 1/8 финала
Шабаб Аль-Ахли - Трактор
Победа «Шабаб Аль-Ахли»
14.04.2026
21:00
1.65
Лига чемпионов АФК Элит, 1/8 финала
Аль-Вахда - Аль-Иттихад
Обе забьют – да
14.04.2026
21:00
1.55
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 29 тур
Аль-Кадисия - Аль-Шабаб
Обе забьют – да
14.04.2026
22:00
1.80
Лига чемпионов, 1/4 финала
Атлетико - Барселона
Победа «Барселоны»
14.04.2026
22:00
1.58
Лига чемпионов, 1/4 финала
Ливерпуль - ПСЖ
«ПСЖ» не проиграет (X2) 
