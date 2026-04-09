10 апреля в рамках 3-го тура белорусской Высшей лиги «Белшина» примет «Днепр». Хозяева стартовали с поражения (0:2 от «Динамо Минск»), гости также проиграли «Славии-Мозырь» (0:1). «Днепр» имеет феноменальную статистику личных встреч.

«Белшина»

Хозяева подходят к матчу после поражения от «Динамо Минск» (0:2). Команда пропускает в 5 из 7 последних матчей. В последних 5 играх «Белшина» забила 1.00 гола в среднем и пропустила 1.20. Дома команда выступает уверенно: «Белшина» не проигрывает в 9 из 11 последних домашних матчей. В личных встречах с «Днепром» хозяева не проигрывают в 16 из 17 последних матчей.

«Днепр»

Гости подходят к матчу после поражения от «Славии-Мозырь» (0:1). Команда не может выиграть в 5 последних гостевых матчах. В последних 5 играх «Днепр» забил 1.00 гола в среднем и пропустил 2.20. Оборона катастрофическая. В личных встречах с «Белшиной» «Днепр» не проигрывает в 10 последних матчах и забивает в 7 последних очных встречах.

Факты о командах

«Белшина»

«Днепр»

Прогноз на матч «Белшина» – «Днепр»

«Днепр» имеет феноменальную статистику личных встреч: 10 матчей без поражений и 7 матчей с забитыми голами. «Белшина» дома стабильна, но против «Днепра» у хозяев проблемы. Учитывая, что в очных встречах «Днепр» не проигрывает, а «Белшина» дома сильна, наиболее вероятным сценарием выглядит как минимум непроигрыш гостей.

Рекомендованные ставки