Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Белшина» – «Днепр»: прогноз и ставки на матч 10 апреля 2026 с коэффициентом 1.95

09 апреля 2026 11:16
Белшина - Днепр
10 апр. 2026, пятница 18:00 | Беларусь. Высшая лига, 3 тур
Перейти в онлайн матча
1.95
Обе забьют – да 
Сделать ставку

10 апреля в рамках 3-го тура белорусской Высшей лиги «Белшина» примет «Днепр». Хозяева стартовали с поражения (0:2 от «Динамо Минск»), гости также проиграли «Славии-Мозырь» (0:1). «Днепр» имеет феноменальную статистику личных встреч.

«Белшина»

Хозяева подходят к матчу после поражения от «Динамо Минск» (0:2). Команда пропускает в 5 из 7 последних матчей. В последних 5 играх «Белшина» забила 1.00 гола в среднем и пропустила 1.20. Дома команда выступает уверенно: «Белшина» не проигрывает в 9 из 11 последних домашних матчей. В личных встречах с «Днепром» хозяева не проигрывают в 16 из 17 последних матчей.

«Днепр»

Гости подходят к матчу после поражения от «Славии-Мозырь» (0:1). Команда не может выиграть в 5 последних гостевых матчах. В последних 5 играх «Днепр» забил 1.00 гола в среднем и пропустил 2.20. Оборона катастрофическая. В личных встречах с «Белшиной» «Днепр» не проигрывает в 10 последних матчах и забивает в 7 последних очных встречах.

Факты о командах

«Белшина»

  • Не проигрывает в 9 из 11 последних домашних матчей
  • В среднем: 1.00 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)
  • Не проигрывает в 16 из 17 последних очных матчей с «Днепром»
  • Пропускает в 5 из 7 последних матчей

«Днепр»

  • Не может выиграть в 5 последних гостевых матчах
  • В среднем: 1.00 забито, 2.20 пропущено (последние 5 игр)
  • Не проигрывает в 10 последних очных матчах с «Белшиной»
  • Забивает в 7 последних очных встречах

Прогноз на матч «Белшина» – «Днепр»

«Днепр» имеет феноменальную статистику личных встреч: 10 матчей без поражений и 7 матчей с забитыми голами. «Белшина» дома стабильна, но против «Днепра» у хозяев проблемы. Учитывая, что в очных встречах «Днепр» не проигрывает, а «Белшина» дома сильна, наиболее вероятным сценарием выглядит как минимум непроигрыш гостей.

Рекомендованные ставки

  • Обе забьют – да – коэффициент 1.95
  • «Днепр» не проиграет (X2)

Автор: Ланьков Роман
Беларусь. Высшая лига Днепр Белшина
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 